Kirppis valloittaa

Aikaisemmin kiersin levykauppoja ja divareita jokaisessa vierailemassani kaupungissa. Nyt en enää, sillä pienet levykaupat ovat lähestulkoon hävinneet. Myös divarit ovat pölyttyneet ja näivettyneet, eikä tavara niissä vaihdu entiseen malliin.

En kuitenkaan haluaisi fyysisiä musiikkiformaatteja hylätä ja vuosikymmenien harrastusta lopettaa. Siispä olen siirtynyt nuorekkaiksi kierrätyskeskuksiksi muuntautuneille kirpputoreille.

Muutos on ollut valtava. Kirpputorit olivat vielä viime vuosiin saakka naisten ja lasten vaatteita pullollaan. Itse en pitkänä nuorenamiehenä löytänyt kirppareilta mitään päälle laitettavaa, kun lähes kaikki miesten vaatteet olivat ikämiesten beigen värisiä pullovereita ja pikkutakkeja, kokoa S tai M. Tai sitten muuten vaan loppuunpidettyjä lumppuja.

Nyt lähes joka kerta tekee jonkun löydön. Jopa sellaisia vaatemerkkejä, mitä ei Mikkelin kaupoista löydy, saa ostettua kirpputorilta huokeaan hintaan. Syynä on netti. Ihmiset tilailevat Zalandosta ja muista netin ”tavarataloista” vaatteensa ja laittavat sitten kierrätykseen. Jos jostain syystä vaatetta ei tullut pidettyäkään, eikä yhtä paitaa viitsi takaisinkaan lähettää, niin kirppis on oiva paikka saada edes osa sijoitetusta rahasta helposti takaisin. Sellaisesta lievästä kulutusjuhlan krapulastahan laadukkaamman tavaran ilmestyminen myyntipöytiin enenevissä määrin myös kertoo.

Mikkeliinkin on avattu viime aikoina useampi kirpputori ja uskon että suuntaus jatkuu. Pian lähes joka korttelissa on jonkinlainen käytetyn tavaran liikkeensä. Lopuksi vielä vinkki: hyväkuntoiset LP-levyt menevät nyt kaupaksi ja vinyylilevypinkkojen penkominen se monien mielestä varsinaista aarteenetsintää onkin. Vanha sanonta toisen romu on toisen aarre napsahtaa kohdilleen, mutta kunhan ihmiset malttaisivat vielä hinnoitella tuotteensa, niin; ”kirpparihinnoilla”.

Jari Kuusisto

Myyntipäällikkö

Neurosonic Finland