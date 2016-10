Kino 2001 aloittaa esityskautensa.

Leffoja ympäri maailmaa

Mikkelissä toimiva elokuvakerho Kino 2001 aloittaa tulevana sunnuntaina jo 22. esityskautensa.

– Kävijäkunta on vakiintunut, noin 130 kävijää per vuosi ja yhteistyö Kinolinnan kanssa toimii edelleen hyvin, kertoo Kino 2001 puheenjohtaja Jaakko Pitkänen.

– Taas kerran elokuvia on etsitty ympäri maailmaa ja mukana yksi stop-motion elokuva Anomalisa, josta kriitikot sanovat, että se on vuoden inhimillisin elokuva, vaikka onkin animaatio.

Anomalisa avaa koko esityskauden ja se on tarkoitettu aikuisille.

– Siinä on ikäraja K-12, mutta kyllä voi sanoa, että mikään lastenleffa ei ole kyseessä, sanoo Pitkänen.

Avauksen jälkeen vuorossa on ruotsalainen ”mielensäpahoittaja”.

– Mies joka rakasti järjestystä on ruotsalainen draamakomedia ystävyydestä, rakkaudesta ja kunnollisten työkalujen tärkeydestä, kertoo Pitkänen.

– Sen jälkeen on aika ajankohtainen filmi Turkista, Mustang, joka kertoo teinitytöistä ja miten he huomaavat, että tyttö ei saakaan tehdä samoja asioita kuin pojat. Eli onko naisen aina arvo tulla vaimoksi.

– Irlantilainen leffa Brooklyn kertoo maahanmuuttajatarinan irlantilaisesta näkökulmasta 1950-luvun Brooklynissä. Ranskalaista elokuvaa edustaa draama Dheepan, joka käsittelee pakolaisuutta ollen samalla sekä rakkauselokuva ja rikosdraama. Elokuva voitti Cannesissa 2015 Kultaisen palmun.

2 yötä aamuun edustaa suomalaista elokuvaa.

– Suomalainen DJ ja ranskalainen businessnainen joutuvat jakamaan hotellihuoneen Vilnassa. Pienieleinen, kaunis kuvaus tutustumisesta.

Esityskausi päättyy joulukuussa viiden maan yhteistuotantoon, Lobsteriin.

– Elokuva on fantasiafilmi, joka kuitenkin on realistinen kaikessa kummallisuudessaan sekä aidosti hauska. Tosirakkaus odottaa, mutta vain 45 päivää. Tämän elokuvan nähtyään ymmärtää, miksi maailmassa on niin paljon koiria, nauraa Pitkänen sen enempää kertomatta.

Ensimmäistä kertaa elokuvia päästiin valitsemaan ilman listaa.

– Meillä on eikaisempina vuosina tullut lista Varsinais-Suomen elokuvakerhokeskuksesta, mutta tänä vuonna tuli tieto, että periaatteessa kaikki 2kk tai sitä vanhemmat elokuvat on saatavissa.

– Yleensä olemme tilanneet ulkomaisia elokuvia, mutta esimerkiksi 2 yötä aamuun valikoitui siksi, että se on niin epä-suomalainen elokuva.

Mikä sitten on muuttunut elokuvamaailmassa 22 vuoden aikana?

– Se, että elokuva on saanut erittäin merkittävän kilpailijan, televisiotuotannot. Esimerkiksi Sopranos; jokainen jakso maksoi saman verran kuin elokuva, ehkä enemmänkin, ja sen lisäksi sarjassa pystytään käsittelemään paljon isompia teemoja kuin elokuvassa. Elokuva on siis aika hätää kärsimässä edelleenkin siinä suhteessa, että televisiotuotannot pyrkivät jyräämään sitä alleen.

– Elokuvan pitääkin keskittyä nyt siihen, että se toimii teatterissa isolla valkokankaalla ja kuvaukseen sekä näyttelijäntyöhön sekä tarinaan täytyy satsata entistä enemmän.

– Ja pitää pystyä kertomaan puolessatoista-kahdessa tunnissa se, minkä muut kertovat kuudessa tunnissa.

Mukaan kerhoon pääsee ostamalla lipun Kinolinnasta.

– Yksittäisiä lippuja emme myy, mutta kaikki esityskauden seitsemän elokuvaa näkee kolmellakympillä, joten ei paha. Kikki esitykset sunnuntaisin klo 13 alkaen.

Lisätietoja Facebook/ Kino 2001 elokuvakerho