Kevään odotettu Rendel-elokuvakonsertti tuo supersankarin Mikaeliin

Mikkeliläisen Jesse Haajan esikoisohjaus, ensimmäinen suomalainen supersankarielokuva Rendel, on saanut valtavasti huomiota jo paljon ennen ensi-iltaansa ja lisää huomiota on luvassa torstaisessa Mikkelin kaupunginorkesterin konsertissa, missä kuullaan nyt ensimmäistä kertaa livenä syksyllä 2017 ensi-iltansa saavan elokuvan musiikkia.

– Musiikin on säveltänyt palkittu Tiko Lasola ja sovitukset tähän konserttiin ja tälle orkesterille olen tehnyt minä, kertoo kapellimestari Krzysztof Dobosiewicz.

– Itseasiassa minua hieman jännitti, miten säveltäjä ottaa vastaan sovitukseni, sillä olen sovitusta helpottakseni kirjoittanut myös lyhyitä omia pätkiä musiikkia mukaan. Kappaleet olivat irrallisia teemoja ja ne piti jotenkin saada muokattua konserttiversioiksi, siksi kynäilin itsekin. Mutta Lasola ei ollut lainkaan mustasukkainen omasta musiikistaan, päinvastoin, hän antoi minulle täysin vapaat kädet ja totesi lopputuloksesta, että minä olen vienyt hänen musiikkinsa aivan uudelle tasolle.

Dobosiewicz vastaa suurimmasta osasta elokuvakonsertin sovituksia sekä konsertissa kuultavien tietokoneääniraitojen ohjelmoinnista. Konsertissa tullaan näkemään myös Rendel-elokuvaan liittyvää videomateriaalia.

Krzysztof Dobosiewicz on alunperin Puolasta kotoisin.

– Tulin Suomeen vuonna 1991 Mikkelin orkesteriin viulistiksi. Sitten menin Jyväskylään, josta lähdin Itävaltaan opiskelemaan ja nyt olen taas takaisin Suomessa, kertoo Dobosiewicz.

Kapellimestari viulistista tuli oman musiikin myötä.

– Olen aina säveltänyt paljon ja koska en ollut oikein tyytyväinen siihen tpaan, miten muut kapellimestarit minun sävellyksiäni johtivat, päätin opiskella itse kapellimestariksi, virnistää mies.

Dobosiewicz on tunnettu lukuisista elokuvamusiikkikonserteista. Rendel-musiikin lisäksi konsertissa kuullaan elokuvamusiikin klassikoita, kuten Dmitri Šostakovitšin Valssi nro 2 elokuvasta Eyes Wide Shut, Gabriel Fauren In Paradisium elokuvasta Copycat, Frederico Mompoun Cancion ja Danza elokuvasta Star Trek: Nemesis, Henry Purcellin Hautajaismusiikkia kuningatar Marialle elokuvasta Kellopeliappelsiini ja György Ligetin teokset Musica Ricercata elokuvasta Eyes Wide Shut sekä Lux aeterna elokuvasta 2001: Avaruusseikkailu.

Rendel – elokuvakonsertti Mikaelissa to 9.3. klo 19. Mikkelin kaupunginorkesteri, kapellimestari Krzysztof Dobosiewicz.