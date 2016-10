Yrittäjä Elina Höltän idea: Kaupunki lahjaksi Mikkeli -lahjavihko on voittanut Suomen Nuorkauppakamareiden Tuottava Idea- kilpailun Alueen B yhteiskuntasarjan. Lahjavihkon kilpailuun ilmoitti Mikkelin Nuorkauppakamari ry:n puheenjohtaja Hanna Airas ja Senaattori Saara Liukkonen.

Tuottava Idea – kilpailun tavoitteena on lisätä yrittämisen arvostusta Suomessa sekä tuottaa yhteiskunnalle uusia bisnesideoita ja nostaa menestystarinoita esille. Uusien innovaatioiden myötä syntyy yritystoimintaa sekä työllisyyttä.

Elina Hölttä kertoo, että Kaupunki Lahjaksi lahjavihkon idea on syntynyt kotiseuturakkaudesta, halusta tehdä ympäröivälle yhteisölle ja kaupungille hyvää. Lahjavihkon suurimpia arvoja on paikallisuus, elämyksellisyys ja aluetaloudellinen vaikuttavuus. Tuote palvelee useaa paikallista yritystä ja yhteisöä. Yrityksille lahjavihko on keino markkinoida palvelujaan, verkostoitua ja saada uusia asiakkaita. Lahjavihko tukee paikallista pienyrittäjyyttä erinomaisesti.

Kaupunki Lahjaksi – idea matkaa aluevoiton myötä kansalliseen kilpailuun, joka huipentuu palkintojenjakoon 29.11.