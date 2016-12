Kauneimmat joululaulut kajahtavat jo 44. kerran

Yli miljoona suomalaista nauttii Kauneimmat Joululaulut -yhteislaulutilaisuuksista joka vuosi. Tänä vuonna laulu soi unohdettujen lasten puolesta.

Hartaampia joululauluja lauletaan 21.12. Rouhialan kappelissa. Tule mukaan laulamaan!

TILAISUUDET MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN ALUEELLA:

Ristimäki

Pe 9.12. klo 18 Tuomiokirkko

Su 11.12. klo 13 Christmas Carols at Mikkeli Cathedral

Su 11.12. klo 18 Tuomiokirkko.

Crescendo-kuoro

Ke 14.12. klo 14 Kahvila Nanda, Savilahdenkatu 12

Ke 14.12. klo 18 Pitkäjärven srk-koti,

Kangaskatu 12-14

To 15.12. klo 18 Silvastin Tupa, Haahkalantie 20

To 15.12. klo 19 Bar Pihlaja, Vesitorninkatu 16

To 15.12. klo 18

Tuomiokirkko.

Musiikkiopiston kuoro

La 17.12. klo 14 Kauppakeskus Stella

Su 18.12. klo 10 Kauneimmat joululaulut -messu tuomiokirkossa.

Asante-kuoro

Su 18.12. klo 15 Laajalammen srk-koti

Su 18.12. klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut tuomiokirkossa. Lapsikuoro Satakielet, nuorten lauluryhmä

Su 18.12. klo 18 Tuomiokirkko. Cantus Michaelis

Ma 19.12. klo 18 Tuomiokirkko.

Tuomiokirkkokuoro

Ke 21.12. klo 18 Hartaat

kauneimmat joululaulut Rouhialan kappelissa.

Asante-kuoro

Ke 21.12. klo 19 Nuorten

kauneimmat joululaulut tuomiokirkossa

Savilahti

Ke 7.12. klo 18 Vehmaskylän Wanha koulu, Pyöryläntie 9

Ke 7.12. klo 18 Loukee Höltällä, Kaivomäentie 27 B

To 8.12. klo 18.30 Kuvaala Lautiaisilla, Kuvaalantie 63

Su 11.12. klo 13 Korpijärven kylätalo, Haajalantie 2. Kahvit ja lähetysmyyjäiset

Su 11.12. klo 14 Otavan srk-talo. Kuoro, jouluseimi

Su 11.12. klo 15 Rantakylän srk-koti

Su 11.12. klo 18 Rämälän koulu, Vehmaskyläntie 1. Joulupuuro klo 17.30, kahvit

Ke 14.12. klo 19 Helppanala Vesalaisilla, Helppanalantie 36

To 15.12. klo 19 Pajula Pajusilla, Pajulantie 68B

Pe 16.12. klo 18 Tikkala Sulkusalmilla, Tikanpelto 4

Pe 16.12. klo 18 Ihastjärven koulu, Ihastjärventie 170

Su 18.12. klo 13 Asilan Erämaja, Hänniläntie 21 A

Su 18.12. klo 15 Rahula Ristolassa, Kirmaalantie 21

Su 18.12. klo 19 Pitäjänkirkko. Tulkataan viittomakielelle

Ma 19.12. klo 19 Parkkila Honkalinnassa, Parkkilantie 120

Anttola

Su 11.12. klo 18 Anttolan kirkko, Mikkelintie 14

Pe 23.12. klo 18 Anttolanhovin kota, Hovintie 224

Haukivuori

Ke 7.12. klo 18 Haukivuoren srk-talo, Keskustie 53

To 8.12. klo 18 Häkkilän Erämaja, Saksanrannantie 17

Pe 9.12. klo 18 Kantalan vanha koulu, Pohjoiskankaantie 251

Su 18.12. klo 18 Haukivuoren kirkko, Kirkontie 291

Ristiina

Su 11.12. klo 19 Ristiinan kirkko, Kissalammentie 2

Suomenniemi

Ke 7.12. klo 18 Kahvila Salmenranta, Lappeenrannantie 2132 A

Su 18.12. klo 15 Suomenniemen kirkko