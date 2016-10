Kaukasus ottaa askelen eteenpäin

Mikkeliin uusi ammattiteatteriryhmä.

Vuodesta 2010 tominut teatteri Kaukasus on muuttunut osuuskunnaksi, virallisesti nimi siis on Esittävän taiteen osuuskunta Kaukasus. Se tarkoittaa sitä, että kaupunkiin on tullut uusi ammattilaisista koostuva teatteriryhmä.

– Opiskelujen ohessa tehtiin teatteria se mitä ehdittiin, mutta nyt kun kaikki ovat valmistuneet tai valmistumassa ammattiin viimeistään keväällä, päätettiin ottaa seuraava askel, kertoo teatterin johtaja Joonas Kääriäinen.

– Kaukasuksella ei varsinaista pesäkoloa vielä ole, mutta olemme suunnitelleet jo valmiit tuotteet ja toiminta tulevaisuudessa on ympärivuotista, kun tähän asti olemme valmistaneet vain kesäteatteriesityksen, kertoo tuotantopäällikkö Minttu Tamski.

– Ehkä se oma näyttämökin vielä joskus on totta.

Jatkossa Kaukasus panostaa valmiisiin tuotteisiin.

– Keikkaohjelmistoon ja tietenkin kokoillan näytelmiä valmistuu maltillisesti ympäri vuoden, kertoo Kääriäinen.

– Produktioiden ja improvisaatiopohjaisen Kaukashown rinnalle tulevat Soveltavan teatterin työpajatoiminta sekä koulutukset tulevat olemaan uusi ja olennainen osa toimintaamme. Etelä-Savon alueen yhteisöille ja yrityksille suunnatuissa työpajoissa löytyy esiintymiskoulutusta, ohjattua improvisaatiota, ryhmätoiminnan kehittämistä ja lastenteatteria.

Monissa kaupungeissa on useampia ammattilaisryhmiä, jotka tekevät teatteria. Mikkelissä ei Mikkelin Teatterin lisäksi ole toista täysin ammattilaisista koostuvaa teatteria.

– Me tuomme uuden ammattilaisryhmän kaupunkiin. Monipuolisuus on rikkaus ja rikastuttaa ennemmin kenttää, kuin että vie töitä muilta, sanoo taiteellinen johtaja Henri Tuulasjärvi.

– Kulttuurikaupunkina Mikkeliä voi rikastuttaa edelleen, vaikka kuinka paljon. Tänne mahtuu kyllä.

Ensi kesän produktio, kanta-esitys, jonka käsikirjoituksen tekee Ella Kähärä, kantaa nimeä Uuma ja se nojautuu teatterin jäsenten omiin vahvuuksiin ja tulee olemaan suurempi tuotanto, kuin koskaan aikaisemmin Kaukasus on esittänyt..

– Se, että tiedämme jo nyt, mitä ensi kesänä on tulossa, on ihmeellinen asia. Mistä lie johtuu, aikuistumista, miettii Tuulasjärvi.

Kaukasuksen kahdeksan pysyvää jäsentä edustavat esittävän taiteen ammattikuntia – joukossa on näyttelijöitä, ohjaaja, dramaturgi ja teatteri-ilmaisun ohjaajia.