Kantolassa valmistaudutaan kiireeseen

Kesärengassesonki on alkamassa

Tällä hetkellä Kantolan Renkaassa tarkistellaan vielä viimeisiä renkaita, ja kunnostetaan koneita, ennen kuin kesärengassesonki alkaa.

– Nyt on viime hetket myös kotona renkaita säilyttävien tarkistaa kesärenkaiden kunto, sanoo Jyrki Larvanto.

– Renkaan iän tarkistaminen on jopa tärkeämpää kuin se kahden euron kolikko-temppu, jolla renkaan urat voi tarkistaa.

Renkaan ikä tarkistetaan DOT-merkinnästä.

– Renkaan jommallakummalla puolella on DOT-merkintä ja sen perässä on neljän numeron sarja. Ensimmäiset kaksi numeroa kertovat valmistusviikon ja kaksi jälkimmäistä valmistusvuoden. Eli esimerkiksi 0515 tarkoittaa, että rengas on valmistettu viikolla 5 vuonna 2015, snaoo Larvanto.

– Jokaisen renkaan kumi materiaali alkaa kovettua viiden vuoden kuluttua niin, että se vaikuttaa merkittävästi ja silloin sen pito-ominaisuus huononee. Kesärenkaassa se pidentää jarrutusmatkaa.

Jos on pikkaisenkaan epävarma, kannattaa käydä ammattilaisen luona tarkistuttamassa renkaan kunto.

– Vaikka kuinka kliseeltä kuulostaakin, mutta renkaassa on kämmenen kokoinen alue, joka koskettaa tienpintaa ja se on se ainoa joka sitä pintaa koskettaa ollen ajoneuvon ja tienpinnan välissä.

– Kun mennään kesää kohti ja tienpinta on urainen tai vaikka ei olisikaan kovin urainen, niin kun neljä milliä tai vähemmän kulutuspintaa on jäljellä, vesiliirron vaara on suuri.

– Huonoilla renkailla ajaessa vaarantaa oman ja muiden liikenteessä liikkujien turvallisuuden.

Kantolan Renkaassa tehdään maltillista sukupolvenvaihdosta. Joni Larvanto muutti perheineen pääkaupunkiseudulta Mikkeliin.

– Olin edellisessä työpaikassani markkinointitoimistossa kulkenut niin pitkälle kuin mahdollista ja vaihtoehtona oli lähteä jonnekin aivan uuteen työhön, kertoo Joni Larvanto.

– Vähän reilu vuosi takaperin alettiin puhua tästä ja pääsiäisen aikoihin sovittiin, että tällainen muutos tehdään, mutta ei vielä mitään yksityiskohtia sovittu.Oma päätös kuitenkin oli lopulta selkeä.

– Ajoissa sivuun, mutta kaikessa rauhassa, sanoo Jyrki Larvanto.

– Mitään kiirettä ei ole. Tärkeää on ottaa koko toiminta haltuun. Joni on ollut talossa töissä muutamanakin sesonkina, ja työt sekä hallin puolella, että asiakaspalvelussa ovat tuttuja.

– Järkevällä aikatululla edetään, ettei firmalle eikä tulevalle sukupolvelle tule kohtuuttomia rasitteita.