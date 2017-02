Kansainväliset Jäänveisto- festivaalit Mikkelissä

Festivaali huipentuu keskiviikkoiltana Kirkkopuistossa pidettävään tapahtumaan.

Mikkelissä voi nauttia kansainvälisestä jäätaiteesta, kun kymmenen maailman kärjessä olevaa jäänveistäjää ovat luoneet toinen toistaan hienompia jääveistoksia Mikkelin Kirkkopuistoon maanantaista lähtien. Veistäjät saapuivat sunnuntaina Mikkeliin, suoraan MM-kilpailuista Leppäviran jääluolasta. Kyseessä on SOLO-kilpailu, jossa jokainen veistäjä saa ison lumijalustan ja käytettäväksi reilut 1 000 kg kirkasta jäätä. Kilpailun teemana on ”Tulevaisuuden Suomi”.

Jäänveisto Saimaan kirkkaasta jäästä alkoi maanantai aamuna 20.2 Kirkkopuistossa ja veistoksia Kirkkopuistossa on nyt kymmenen kappaletta.

– Mongolian veistäjä oli Mikkelissä pari vuotta sitten ja voitti silloin kilpailun. Hän on myös juuri voittanut Kiinassa yhden maailman arvostetuimmista jäänveistokilpailuista, kertoo Jäälinna ry:n toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen.

– Kaikki veistäjät haluavatkin haastaa juuri hänet.

Veistäminen jatkuu keskiviikkoon klo 11 saakka ja palkintojen jako tapahtuu Kirkkopuistossa klo 12.

Keskiviikkona 22.2. vietetään Jääfestivaalien loppuhuipennus alkaen klo 18. Veistokset valaistaan yksi kerrallaan ja paikalla on myös elävää musiikkia.

– Jos vain keli sallii, niin kaksi fonistia esiintyy Kirkkopuiston korkeuksissa, kertoo Mikke ry:n toiminnanjohtaja Tiina Maczulskij.

– Luvassa on hieno valaistus ja tunnelma, jota harvoin voi kokea keskellä talvea, joten toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle. Paikalla on myös ensi kesänä Mikkelin satamassa aloittava Cafe Citikan auto, josta saa purtavaa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Veistäjinä toimivat:

1. Puola: Stanislaw Nowodworski

2. Puola: Bartosz Chylewski

3. USA: Jess Parrish

4. Hollanti: Ludo Roders

5. Ukraina: Yuriy Kosterin

6. Venäjä: Ivan Zverev

7. Venäjä: Vadim Parkhomenko

8. Mongolia: Lkhakvador Dorsurjen

9. Liettua: Donatas Mockus

10. Latvia: Inese Valtere