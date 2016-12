Kansainvälinen lyhytelokuvapäivä lapsille Mikkelissä tänään

Vuoden lyhyin päivä on omistettu lyhytelokuvalle



Mikkelissä, kauppakeskus Akselissa juhlistetaan lyhytelokuvapäivää tänään keskiviikkona 21.12. Näytöksessä esitetään lyhytelokuvien parhaimmistoa täysin ilmaiseksi. Teemana on eurooppalainen lastenanimaatio. Näytökset järjestetään kauppakeskuksen ylimmässä kerroksessa.

Paikalla on lastenhoitajia, joten tapahtumaan voi tuoda omat lapsensa kaupoissa asioinnin ajaksi. Myös kauppakeskuksessa sijaitseva leikkipaikka avataan lapsille näytöksen ajaksi.

– Mukaan kannattaa ottaa esimerkiksi oma tyyny tai pieni istuin, jotta elokuvanäytöksen jaksaa katsoa loppuun saakka, kertoo Mikke ry:n toiminnanjohtaja Tiina Maczulskij.

– Koska leikkipaikkakin on avoinna, niin tämä on loistava tilaisuus vanhempien käydä jouluostoksilla.

Tapahtuma alkaa kello 18 ja kestää tunnin. Kello 19 järjestetään toinen näytös. Elokuvat on tarkoitettu yli 3-vuotiaille.

Mikkelissä järjestettävä tapahtuma on osa laajempaa juhlakuukautta. Lyhytelokuvapäivä on kansainvälinen päivä, joka järjestetään 16 maassa. Se on saanut alkunsa Ranskasta, jossa lyhyttä elokuvaa juhlitaan jo viidettä kertaa. Lyhytelokuvapäivä järjestetään Suomessa neljättä kertaa.

Tapahtumaa vietetään Suomen ja Ranskan lisäksi yli 50 muussa maassa. Suomessa lyhytelokuvapäivä huipentuu Yle Teemalla keskiviikkona kolmen tunnin lyhytelokuvaputkeen.

Mikkelin tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Yle Teeman, Suomen elokuvasäätiön, Future Shorts Finlandin, Suomen elokuvakontakti ry:n, Doc Loungen, Tampereen elokuvajuhlien, AV-arkin, Euphoria Borealis ry:n, Taijetorin ja Mikke ry:n kanssa.

Taijetori goes Lyhytelokuvapäivä Kauppakeskus Akselin toisessa kerroksessa ke 21.12. klo 18–20. Elokuvat ohessa ja osoitteessa: http://www.lyhytelokuvapaiva.fi/eurooppalaisia-elokuvia-lapsille