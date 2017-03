Kampparit P15 on Suomen mestari

Kampparit P15 voitti jääpallon P15-sarjan Suomen mestaruuden kaatamalla sunnuntaina Oulussa pelatussa SM-loppuottelussa helsinkiläisen Botnia sinisen lukemin 4-1 (2-1).

SM-lopputurnauksen alkusarjan A-lohkon puhtaalla pelillä voittanut Kampparit eteni suoraan sunnuntaina pelattuun välierään, jossa vastaan asettui puolivälierästä vauhtia hakenut Porin Narukerä. Välierän ensimmäinen puoliaika oli tasaisen tiukka, ja tauolle mentiin lukemissa 3-3. Toisella puolikkaalla Kampparit pääsi paremmin kiinni omaan pelaamiseen, ja joukkueen lajiosaaminen ja luisteluvoima alkoi purra. Välierä oli vahva näytös koko joukkueelta, ja Kampparit voittikin ottelun lopulta selvin 11-4 lukemin edeten loppuotteluun.

– Narukerä pelasi fyysistä peliä pitkälti kiekkotaustaisilla pelaajilla, ja heiltä puuttui jääpallonomainen pelaaminen. Ei meillä missään vaiheessa ollut mitään hätää, kertaa Kamppareiden valmentaja Lasse Pulkkinen.

Loppuotteluvastustajaksi tuli hieman yllättäen Botnia sininen, joka oli toki SM-alkusarjan etelälohkon voittaja ja vahva joukkue. Jo perjantaina Kampparit voitti Botnian lukemin 9-3. Botnia oli selvästi ottanut opiksi aiemmasta pelistä ja pyrki loppuottelussa pelaamaan Kamppareiden kärkipelaajat pois pallosta, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Kampparit pelasi koko loppuottelun kurinalaisesti ja puolusti koko joukkueella. Joukkue tiedosti pelaavansa Suomen mestaruudesta ja hallitsi ottelua koko ajan, vaikka lukemat tulostaululla jäivätkin totuttua pienemmiksi, kun ottelu päättyi lukemiin 4-1 (2-1).

– Botnian kapeassa kokoonpanossa oli pari vahvaa pelaajaa, mutta ei sillä jääpallossa isolla kentällä pärjää, kun vastassa on tällainen jääpallon joukkuepelin taitava vastustaja, jossa on leveä rintama osaavia jääpalloilijoita. Vastustajan kiekkopojat pelasivat odotetusti fyysistä peliä, mutta me pidetiin päät kylmänä eikä sorruttu jäähyihin. Kovat pelit sytyttää aina, mutta oltiin selkeästi vahvempi jääpallojoukkue, ja otettiin ansaittu voitto – tosi hyvä esitys koko joukkueelta, iloitsee Pulkkinen.

Pronssiottelussa lopputurnauksen toinen ennakkosuosikki Jyväskylän Seudun Palloseura (JPS) kukisti Narukerän 3-4 (3-1) ja tuli näin P15 SM-sarjassa Kamppareiden ja Botnia sinisen jälkeen kolmanneksi.