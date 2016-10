Kalle ja Martti ja Pekka ja Timo

Huoltosemalta se lähti.

Remeltävää punkia – jota voitanee kutsua hyvällä omallatunnolla ramopunkiksi – soittava juvalainen rokkibändi Luonteri Surf teki sen taas. Uuden pitkäsoiton nimittäin. Levy on järjestyksessä kahdeksas.

– Meillä on neljän miehen kombo, jossa jokainen säveltää ja sanoittaa, kertoo kosketinsoittaja-laulaja Kalle Grotenfelt.

– Parasta meissä onkin juuri se, että kaikki ovat tasavertaisia – jos yksi pytty käy vähän heikommalla, muut pystyvät paikkaamaan vajeen hetkellisesti ilman sen suurempia ongelmia.

Eli kaikki bändissä ovat myös laulavia jäseniä.

Luonteri Surf on perustettu 32 vuotta sitten juvalaisella huoltoasemalla. Eka keikkapalkkio oli puuroa. Toinen oli satanen.

– Kaverukset jotka oli kasvaneet rokin parissa, halusivat soittaa sitä. Oli kai meillä jotain asiaakin, mutta ei niin, että meillä olis ollut joku agenda ja viesti, sanoo basisti Martti Ripaoja.

– Kyllä siinä sivussa oli myös tarkoitus pelastaa maailma, sanoo Kalle.

Luonteri Surf nimenä luo mielleyhtymän pitkätukkaisten surffaajien kuuntelemasta Beach Boys-tyylisestä musiikista.

– Kyllä ollaan sitäkin soitettu, mutta kyllä me kuitenkin onllaan siellä ramo-punk genressä, sanoo Ripaoja.

– Luonteri on järvi Anttolan ja Juvan välissä – kylmät kauniit kalliorannat ja siihen yhdistettynä Hawain hiekat ja aallot. Sellaisesta kontrastista lähtee meidän kokoonpano. Siinä on eteläsavolainen/ juvalainen todellisuus tai illuusio siitä, millainen Hawaii on.

Kysyttäessä, mikä on yllättävin yhdistelmä, minkä bändi on toteuttanut uransa aikana, vastaus tulee heti.

– Me neljä. Rumpalit on vaihtuneet matkan varrella, mutta viimeisinkin on ollut mukana jo parikymmentä vuotta.

Uuden levyn julkkareita juhlitaan Juvalla Bar Alassa tulevana lauantaina.

– Päätettiin, että kun nyt julkaistaan levy, niin lähdetään samalla kiertueelle. Ei sitten vanhana harmita, sanoo Ripaoja.

Orkesterin kaikki jäsenet ovat täyttäneet 50.

– Mä olen aina ollut sitä mieltä, että bändissä voi olla jäseniä yhdestä kymmeneen jäsentä, mutta yhteis-ikä pitää olla vähintään 200 vuotta, tarkentaa Ripaoja.

– Me oltiin yli viiskymppisiä jo 32 vuotta sitten.

Levyllä ei ole yhtään tarinaa, minkä voisi ottaa vitsinä.

– Toisaalta me ei tehdä tätä missään nimessä otsa rypyssä, että kyllä siellä joku ”twisti” aina löytyy, sanoo Ripaoja.

– Sama mitä tehdään, kaikki alkaa kuulostaa meiltä. Meillä on niin vahva oma tyyli, että meidät on helppo tunnistaa melko vähällä kuulemisella.

Jos levyltä pitäisi nostaa sinkku, mikä se olisi?

– Ei olla mietitty. Ulos autosta? Siiderilaulu on myös melko tiukka. Se kertoo siitä, miten ihmiset alkavat puhua kirosanoja sen jälkeen kun ovat nauttineet siideriä. Vaihtoehtoja on monta, sanoo Grotenfelt.

– Mitään teemaa levyllä ei varsinaisesti ole, mutta on siinä kuitenkin sellainen ajatus mukana, että haluamme enemmän hyvää ja vähemmän pahaa.

Kaikki bändissä tekevät biisejä, bändi itse tuottaa ja myös nauhoittaa levynsä. Uusimman levyn nimi Kalle ja Martti ja Pekka ja Timo on harvinaisen pitkä.

– Ajateltiin, että tää on nyt meidän levy, nauraa Ripaoja.

Luonteri Surf levynjulkkarikeikalla Bar Alassa Juvalla 15.10. Showtime klo 23.