Kalahari -kiusaajien bootcamp

Kulttuuritahojen yhteisponnistuksesta vain kymmenen esitystä.

Mikkelin Teatteri, Mikkelin kaupunginorkesteri, Mikkelin Tyttöteatteri ja Mikkelin Poikateatteri. Mitä muuta siitä voi syntyä, kuin kertakaikkisen kovan luokan teatteriesitys.

– Käsikirjoitus on tehty yhteistyönä nuorten kanssa, kertoo ohjaaja, Mikkelin teatterin johtaja Katriina Honkanen.

– Nimi Kalahari tuli heti mieleen, kun alettiin keskustella yhteistyönä tehtävästä produktiosta. Miksi, sitä en osaa kertoa, mutta se tuntui hyvältä. Sitten alettiin miettiä aihetta. Kiusaaminen nousi jostain esiin ja sitten muistin nähneeni pari dokumenttiohjelmaa amerikkalaisista bootcampeista, eli eräänlaisista käyttäytymisleireistä nuorille, joiden kanssa perhe ei enää pärjää.

Mukana on kuusi Mikkelin Teatterin näyttelijää; Riina Uimonen, Tuuli Anikari, Marjaana Viitanen, Vintte Viitanen, Tuukka Jukola ja Janne Kyyhkynen.

– Nuoret ovat leiriläisiä ja ammattinäyttelijät ovat vartijoiden rooleissa.

Nuoret lähtivät innolla mukaan tuottamaan ideoita ja tekstejä näytelmään.

– Jokainen sai miettiä oman historiansa, kuka on ja miksi on leirillä. Myös kiusaamisen laadun ja millainen historia vartijoilla on. Sitten kehitetltiin tapahtumia, kertoo Honkanen.

– Sovittiin myös, että kaikki henkilöt ovat kiusaajia.

Tekstejä siis kijoitettiin omissa porukoissa ja joulun välipäivinä koko raakamateriaali päätyi Honkasen käsittelyyn.

– Sain joulun jälkeen materiaalin, mistä rakensin rungon. Sen pohjalta keskusteltiin, mitä voisi vielä olla tai tapahtua, ja onko tämä hyvä suunta, kertoo Honkanen.

– Siltä pohjalta kirjoitin näytelmään dialogin.

Mukana on siis myös Mikkelin kaupunginorkesteri. Livenä.

– Orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen pyöritti isolla kauhalla vaihtoehtoja, joista sitten valittiin näytelmän musiikki, kertoo Honkanen.

– Mitään isoja musiikkiteoskokonaisuuksia ei ole tulossa, vaan enemmänkin teosten osia ja osia teosten osista.

Orkesteri ei myöskään ole pelkästään säestämässä, vaan sillä on oma, selkeä rooli.

Kaikkiaan työryhmässä on mukana viitisenkymmentä tekijää.

Palasia yhdistellään nyt kiivaaseen tahtiin. Tällä hetkellä on teatteritaistelutreenit meneillään. Niissä ohjaajana toimii näyttelijä Vintte Viitanen. Mukana on myös stomp-kohtaus, jota ohjaamassa kävi muusikko Aapo Oranen.

– Nuoret on harjoitelleet omissa ryhmissä Saga Kiukkaan ja Kati Kinnusen ohjauksessa, sekä yhdessä näytelijöiden kanssa. Nyt aletaan mennä kohti esityksiä, joita on vain kymmenen kappaletta, kertoo Honkanen.

– Kolme esityksistä on koululaisnäytöksiä, loput kaikelle yleisölle.

Nuorten osalta rahoitus tulee Myrsky-hankkeelta, mutta muuta ulkopuolista rahoitusta produktioon ei käytetä.

Nuoret ovat olleet innokkaina mukana

– On ollut kiva nähdä läheltä, miten ammattinäyttelijät työskentelee, sanovat nuoret.

– Mukavaa on ollut myös saada itse rakentaa omat henkilöhahmot. Tekstiä tuotettiin todella paljon ja Katriina sitten valitsi helmet sieltä.

Paljon on myös otettu oppia ammattilaisilta.

– Mikä nuorten kanssa on ihan parasta, on se energian määrä. Meillä ei enää ole sitä, mitä heillä on ja heillä ei vielä ole sitä, mitä meillä on, sanoo Honkanen.

– Takaisin sitä vastustamatonta ja jäljittelemätöntä energiaa ei saa, mikä nuorissa löytyy. Jo sitä itsessään kannattaa tulla katsomaan.

Kalahari ensi-ilta Mikkelin Teatterissa 6.5. klo 19. Lisätietoja www.mikkelinteatteri.fi/ohjelmisto