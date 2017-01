Kaikki saman katon alta

Mikkeliläiset yrittäjät löivät hynttyyt yhteen.

Mikkeliläiset yrittäjät puuseppä Matti Hämäläinen, kalustesuunnittelija Katja ja talon rakentaja Tero Nissinen ja kirvesmies Jouko Rahikainen muuttivat yrittäjiksi saman katon alle osoitteessa Pankalamminkatu 5. Toiminnot kulkevat nimen Ainotar Kalustepuoti -alla.

– Ajatuksena on, että kaikki kodin rakentamiseen ja remontointiin löytyisi saman katon alta, kertoo Hämäläinen.

– Eli meillä löytyy suunnittelu, rakentaminen ja asennus. Massiivipuukalusteet, kodin kiintokalusteet, kuten keittiön kaapistot ja wc-kalusteet.

– Remontti on vielä menossa, mutta helmikuun aikana olisi tarkoitus viettää virallisia avajaisia. Viimeistään kuun puolivälissä, kertovat yrittäjät.

– Tänne valmistuvat myymälä, näyttelytilat ja tuotantopuoli, kertoo Katja Nissinen.

Ainotar Kalustepuoti on Katja Nissisen firma.

– Eli käsin tehtyjä massiivipuukalusteita, joihin asiakas saa valita materiaalit, mitat ja sävyt. Valmistuksesta vastaa puuseppä Matti, joka on vahva puutyön ammattilainen. Matti toimii itsenäisenä yrittäjänä, mutta me puhallamme yhteen hiileen.

Tero Nissisen ja Jouko Rahikaisen rakennusliikkeellä Ranira Oy:llä on kohta kaksivuotis syntymäpäivä. Raniran riveissä on Rahikaisen ja Nissisen lisäksi tarpeen mukaan kolmesta viiteen työntekijää.

– Yhdistettiin voimamme pari vuotta sitten, kertoo Nissinen.

– Tämä yhteenlittyminen helpottaa kaikkien toimintaa – tässä on synergiaetu ajatellen kaikkia meitä.

Myynti ja markkinointi ja tarvittaessa suunnittelu on Katjan kontolla, Matti valmistaa kalusteet ja Tero ja Jouko rakentavat raamit joihin he myös kasaavat kalusteet.

– Täältä löytyy siis kaikki suunnittelusta toteuttamiseen ja muutoksiin asti.

Myös muun muassa lupa-asioissa joukkue on valmis auttamaan.

– Aina asiakas ei edes tiedä, mitä kaikkea rakentamiseen tai remontointiin liittyy, tietää Rahikainen.

– Me autamme, neuvomme ja opastamme kaikessa, mihin omat rahkeet riittävät ja jos meiltä loppuu osaaminen, neuvomme, mistä sitä löytyy. Se ei ole meiltä pois.

Katja piirtää suunnitelmat koneella -saatavilla on mitta- ja pohjakuvat, sekä perspektiivikuvat väreissä kalusteista ja vaikka rakennuspiirrustukset.

– Monesti menee niin, että suunnittelija tulee yhdestä paikasta, rakentajat toisesta ja kalusteiden valmistaja kolmannesta, eikä tekijät koskaan kohtaa, tietää Rahikainen.

– Kun on monta kokkia ja kaikki eri keittiöistä, ei soppa välttämättä onnistu. Meillä on nyt se etu, että pystymme heti keskenämme keskustelemaan, mikä onnistuu ja mikä ei.

Eli lyhyesti; Matti tekee kalusteet, Katja myy ne asiakkaalle ja Tero ja Jouko rakentavat talon huonekalujen ympärille?

– Kutakuinkin noin, nauravat yrittäjät.

– Ja tarpeen vaatiessa etsitään vaikka se tonttikin, mille rakentaa, jos ei sitä itsellä ole tiedossa.

Ainotar Kalustepuoti osoitteessa Pankalamminkatu 5, viettää avajaisia lauantaina 11.2. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.