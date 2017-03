Jukurit käynnistää avoimen osakeannin lauantaina 4.3.2017

Osakeannin tavoitteena on vahvistaa Jukurit HC Oy:n tasetta yrityksen kasvaessa. Mestiksessä Jukurien liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa. Tämän kauden osalta liikevaihto nousee neljään miljoonaan ja ensi vuoden osalta ravintolaliiketoiminnan integroinnin myötä lähes viiteen miljoonaan euroon.

Mestiksen aikana Jukurit ei tuottanut positiivista tulosta, mutta jo ensimmäisellä Liiga-kaudella Jukurit on tekemässä 300 000 euron voitollisen tuloksen.

– Liiga-nousun myötä yritys on kasvanut toiminnaltaan moninkertaisesti. Kaikissa yritystoiminnoissa tämän kokoluokan kasvu vaatii pääoman vahvistusta. Toiminnallisesti olemme tällä hetkellä tulosta tekevä yritys, mutta kasvun rahoittaminen vaatii pääomaa, selvittää Jukurit HC Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Muotka.

– Yksi meidän investoinneista on omistaa palanen jääkiekon SM-liiga Oy:tä. Sen omistaminen on tuonut meille selkeitä liiketoimintamahdollisuuksia, oikeuttaa meidät merkittäviin tv-korvauksiin ja on sen johdosta kannattava sijoitus, Muotka jatkaa.

Osakeannin järjestävä Privanet Group Oyj on suomalainen, listaamattomien yritysten arvopaperien välittämiseen ja yritysten rahoitusjärjestelyihin erikoistunut sijoituspalveluyritys.

Omistajaksi pääsee mukaan merkitsemällä vähintään viisi 50 euron osaketta. Annin jälkeen Jukurit HC Oy:ssä olisi enintään 36 000 osaketta, joista 20 000 osaketta tulee nykyisten omistajien osakkeista. Nykyiset omistajat ovat sitoutuneet merkitsemään yhteensä vähintään 4000 uutta osaketta tässä annissa. Osakeanti päättyy 30. kesäkuuta.

– Jukurit haluaa jatkossakin olla Etelä-Savon soihdunkantaja. Tämä osakeanti antaa kaikille mahdollisuuden omistaa palasen yhteistä sinikeltaista tarinaa, joka jatkuu entistä vahvempana tulevaisuudessa, viestittää Jukurien hallituksen puheenjohtaja Jukka Toivakka.

Osakkeita voi merkitä huomisesta alkaen osoitteessa: www.around.fi/jukurit