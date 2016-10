Jukurien lippuhinnoitteluun muutoksia

Näkörajoitteisiin istumapaikkoihin pääsee alennettuun hintaan.

Mikkelin Jukurien Ikioma Areenalla on pelattu nyt kahdeksan kotiottelua. Hienon tunnelman saattelemana Jukurit haluaa kehittää toimintojaan ja palvella katsojakuntaa entistäkin paremmin.

Jukurien kotiotteluiden yleisökeskiarvo on tällä hetkellä 3967 katsojaa. Organisaatio on päättänyt muuttaa lippuhinnoitteluaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

– Meillä on tällä hetkellä Suomen paras yleisö ja Ikioma Areenalla on ollut mahtava tunnelma illasta toiseen. Olemme silti havainneet, että kulmakatsomoiden ensimmäisillä riveillä on näkörajoitteisia paikkoja, Jukurien myynti- ja markkinointijohtaja Joni Vesalainen selvittää.

Jukurit reagoi tilanteeseen muuttamalla 2-kategorian istumapaikkojen, eli katsomoiden A1-A2, A7-A8, B2-B3 ja B6-B7 ensimmäisten rivien istumapaikkahinnoittelua niin, että mainittujen katsomoiden ensimmäisille riveille pääsee istumaan seisomapaikkalipun hinnalla.

– Tällä vastaantulolla lippuhinnoittelussa lähtee samalla kiitos-signaali Etelä-Savolle Viikinkiheimoon kuulumisesta. Kulmakatsomoiden ensimmäisille riveille pääsee siis jatkossa kymmenen euron hintaan, jatkaa Vesalainen.

Uusi lippuhinnoittelu on voimassa 11.11. pelattavasta Jukurit – Pelicans -ottelusta alkaen!