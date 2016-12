Joulun tunnelmaa parhaimmillaan

Svengiä ja klassista Mikaelissa.

Joulukonsertti Classic and Swinging Christmas tuo klassisempaa jouluohjelmistoa ja svengaavia amerikkalaisia joululauluja Mikaeliin.

Tunnelmallinen konsertti yhdistää klassista ja swingiä mitä vauhdikkaimmalla tavalla. Konsertin solisteina ovat Suomen eturivin laulajat Annimaria Rinne ja Jyrki Anttila, ja klarinettia ja saksofonia soittaa jazzmuusikko Antti Sarpila.

Antti Sarpila on vaikuttanut vuosikymmeniä kotimaisella jazzkentällä. Lisäksi hän on tehnyt paljon yhteistyötä kansainvälisten jazztähtien kanssa. Antti Sarpila on yksi Suomen harvoista kansainvälisestikin tunnetuista jazzmuusikoista, ja hän on nykyään kysytty solistivieras jazzympyröissä eri puolilla maailmaa.

Annimaria Rinne on Yhdysvalloissa lauluopintonsa suorittanut laulaja, joka on tehnyt esiintymisiä lapsesta saakka. Hän kuuluu Rinteen näyttelijäsukuun, ja onkin ääninäytellyt useissa animaatioelokuvissa ja piirrossarjoissa. Kansainvälisyyttä Annimaria Rinteen uralla luo myös hänen esikoisalbuminsa ”Ensimmäinen”, joka on julkaistu muun muassa Japanissa ja Koreassa.

Tenori Jyrki Anttila on ollut kiinnitettynä Suomen Kansallisoopperan solistiksi vuodesta 1998 lähtien. Lisäksi hän on vieraillut eri oopperarooleissa niin muualla Suomessa kuin ulkomaillakin. Erityisenä intohimonaan Anttila kokee Wagnerin musiikin, ja hän onkin esiintynyt useissa Wagnerin tenorirooleissa muun muassa Viron Kansallisoopperassa.

Konsertin nelihenkiseen orkesteriin kuuluvat Kimmo Leppälä klarinetissa ja saksofonissa, Keith Hall rummuissa, Ilkka Joronen pianossa ja Ilkka Leppälä kontrabassossa. Orkesteria johtaa Kimmo Leppälä, joka on esiintynyt useiden suomalaisorkestereiden kanssa.

Joulukonsertin ohjelmistoon kuuluu tunnetuimpia ja rakastetuimpia joululauluja Petteri Punakuonosta Sylvian joululauluun.

Classic and Swinging Christmas

Mikaelissa

su 18.12. klo 15.