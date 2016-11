Jouluenkelit-kiertue Mikkelin tuomiokirkossa sunnuntaina

Saara Aaltoa tuuraavat Suvi Aalto ja Camilla Bäckman.

Teemu Roivaisen ja Saara Aallon yhteinen Jouluenkelit -kiertue koki miehityksessään muutoksia. Varsin hyvästä syystä.

– Saaran menestys The X Factorissa on jotain niin käsittämättömän hienoa, ettei sitä meinaa oikein ymmärtää, iloitsee Roivainen.

– Menestys on ollut aivan huikeaa ja toivon, että homma jatkuu Saaran osalta samalla tavalla.

Saara Aallon osallistuminen kiertueen konsertteihin riippuu siis kunkin viikon kisamenestyksestä The X Factorissa.

– Saaraa tuuraavat tarvittaessa hänen sisarensa Suvi Aalto ja Camilla Bäckman. Tällä haavaa he esiintyvät Seinäjoella perjantaina 25.11., Mikkelissä sunnuntaina 27.11. ja Lahdessa maanantaina 28.11. Seuraavien konserttien tilanteesta tiedotetaan erikseen, kertoo Roivainen.

– Camilla on sekä laulaja että diplomiviulisti ja valittu ensimmäisenä suomalaisena laulajana mukaan Cirque du Soleiliin. Suvihan oli mm. The Voice of Finlandin finaalissa. Kovia laulajia molemmat.

Saara Aallon menestys The X Factorissa merkitsee pieniä muutoksia myös ohjelmistoon.

– Onneksi mistään isommista muutoksista ei ole kuitenkaan kyse. Naisilla on omat soolokappaleensa ja esimerkiksi Camillan kanssa esitämme dueton, jonka yhdessä myös levytimme reilu viikko sitten julkaistulle joululevylleni Pohjolan joulu, kertoo Roivainen.

Jouluenkelit -kiertueella kuullaan myös aivan uusia joululauluja.

– Mukana on minun sävellyksiäni, Saaran sävellys ja sitten yksi meidän yhteinen sävellyksemme, kertoo Roivainen.

– Uusia tuulahduksia tuttujen joulusävelien joukkoon.

Kaikki kolme laulusolistia osallistuvat myös orkesteriosuuksiin.

– Camilla on paitsi viulisti, myös pianisti, Suvi soittaa huilua ja pianoa ja minä soitan sekä pianoa, että akustista kitaraa, kertoo Roivainen.

– Sen lisäksi meillä on mukana Antti Kokkola, joka soittaa sekä kitaraa että viulua ja Sami Kurppa, joka soittaa erilaisia puhaltimia ja myöskin pianoa.

Jouluenkelit kiertue Mikkelin tuomiokirkossa su 27.11. klo 18. Liput www.ticketmaster.fi tai tuntia ennen ovelta.