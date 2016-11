Jokaiselle jotakin ja kaikille kaikkea

Näyttelijä, korutaiteilija, teatterinjohtaja Pauliina Hukkanen on jälleen saanut kasattua mielenkiintoisen kattauksen juvan Kuninkaankartanoon kesälle 2017.

– Tulossa on kolme huikeaa ammattiteatteriesitystä ja tällä kertaa – tavoistani poíketen – en itse esiinny Kuninkaankartanon kesässä, kertoo Hukkanen.

– Näyttelijävieraina ovat Seela Sella, Satu Silvo, Reidar Palmgren, Jerry Mikkelinen ja Jussi Ollila.

– Olen aiemmin tehnyt yhteistyötä Sadun kanssa Mikkelin Teatterissa näytelmässä Näköala sillalta. Seelan kanssa yhteistyötä on tehty jo useiden vuosien ajan. Tästä porukasta Reidar on mulle uusi tuttavuus, mutta aivan huippu porukka, joka heti tuntuu perheeltä, hehkuttaa Hukkanen.

Kesäkauden avaavat Satu Silvo ja Reidart Palmgren näytelmällä Takahuoneen taika.

– Näytelmän aihe on lyhykäisyydessään se, että kaksi jo nuoruusvuoden ohittanutta tarjoilijaa, Mirkku ja Kaitsu, kohtaavat ravintolan takahuoneessa työvuoronsa aikana ja heille syntyy suhde. Näytelmä on hauska ja romanttinen samaan aikaan, kertoo Reidar Palmgren.

– Näytelmässä kehitellään rakkautta, kun takana on jo hieman elämää.

– Saimme näytelmän Sadun kanssa kihlajaislahjaksi kirjoittajalta Pasi Lampelalta, kertoo Palmgren.

– Kantaesitys oli Tampereen Komediateatterissa 2011 tai 2012

Pariskunta on kiertänyt näytelmän kanssa ympäri Suomen ja jopa Sveitsissä asti.

– Juttu on vähän kuin perheyritys ja aikaisemmin kuljetettiin lavasteitakin mukana, mutta sen pystyy siirtämään tilaan kuin tilaan, kertoo Satu Silvo.

Onko helppo tehdä töitä pariskuntana?

– Helpompaa kuin jos ei oltaisiin pariskunta, sanoo Silvo.

– Keikkareissutkin on kivempia, kun ne voi tehdä puolisonsa kanssa – ajomatkalla voidaan pitää ”purku” eli käydä juuri päättynyt esitys läpi keskustellen – ja miettiä uusia ratkaisuja jne.

– Me tykätään muutenkin keskustella esityksistä, joissa ollaan mukana – aamulla saatetaan herätä ”solmussa” ja alkaa käymään tekstiä tai esitystä läpi, nauraa Silvo.

– On se kai aika erityistä.

Näytelmän alkuperäinen nimi oli Vain Bocelli puuttuu.

– Nimi oli ehkä harhaanjohtava ja soitin Pasi Lampelalle, voisiko sitä muuttaa, kertoo Hukkanen.

– Lampela sanoi, että sen kun alat pyöritellä. Takahuoneen taika tuli uudeksi nimeksi.

– Musta on kiva painottaa tätä, että kun esityksen nimi on nyt vaihdettu, se on ihan oikea näytelmä, eikä mitään sketsiviihdettä, iloitsee Palmgren.

– Kun esitettiin tätä Teatteri Jurkassa esimerkiksi ja sinne tuli pikkujouluporukoita, he olivat ensin ihmeissään, mutta esityksen jälkeen he olivat sitä mieltä, että juuri sopiva juttu siihen tilaisuuteen.

Palmgren ja Silvo ovat näytelleet melko paljon yhdessä.

– Mehän tutustuttiinkin näyttämöllä, kertoo Silvo.

– Reidar oli Jeesus ja minä Maria Magdalena.

Seela Sella on esittänyt Leena Tammisen hänelle vartavasten kirjoittamia yksinpuheluja jo kolme kappaletta.

– Tällä kertaa vuorossa onkin trilogian neljäs osa, Pieni eläin–Seela Sella 80 vuotta, virnistää Sella.

– Pieni eläin on myös minun juhlanäytelmäni – täytän 80 vuotta vuoden vaihteessa ja juhlin Kansallisteatterin suurella näyttämöllä.

Kari Paukkunen on Seela Sellan luotto-ohjaaja.

– Trilogian ensimmäisen näytelmän nimi oli Pitkä musta ja tyylikäs–salaperäinen Seela Sella. Toinen oli Seela Sella seisaallaan – mietittiin, olisiko seuraava Seela Sella selällään, mutta siitä tuli Ottaa sydämestä Seela Sella, nauraa Paukkunen.

– ”Seela seisaallaan” oli ohjelmistossa seitsemän vuotta ja se esitettiin yli 200 kertaa. ”Ottaa sydämestä” esitettiin sekin ainakin 100 kertaa.

Vihdoinkin Seela Sella pääsee tekemään unelmarooliaan. Vai pääseekö?

– Multa on koko urani ajan jatkuvasti kysytty, mikä on mun unelmaroolini, minkä roolin mä ehdottomasti haluaisin tehdä. No, mun lempihahmoni on Nasu. Nasu siksi, että tiedän, mitä Nasu ajattelee ja mulla yksinkertaisesti vain on Nasun sielu, sanoo Sella.

– Eli tässä iässä mä saan vihdoin itse päättää, että teen Nasun roolin.

Kaikki ei kuitenkaan ole ihan niin kuin olisi toivottavaa.

– Joo, näytelmä alkaa repliikillä: Oli mulla nimikin, mutta nyt sen omistaa joku Disney, kertoo Sella.

– Leenalle syötettiin ajatus, että sinne ujutetaan Nasu – vaikka se oonkin minä – tietenkin se olen minä.

– Me oltais käytetty Nasu nimeäkin näytelmässä, mutta koska Disney omistaa oikeudet nimeen ja Nalle Puh tarinaan, mennään ilman sitä, sanoo Paukkunen.

Pienen eläimen kotimetsä on pienentynyt kovasti. Metsät vähenevät koko ajan, eivätkä kaikki eläimet − etenkään isot − enää tahdo mahtua niihin. Mahtuuko maailmaan ollenkaan metsiä, saati eläimiä? Pieni eläin pohtii elämän menoa, vanhenemista ja maailman muuttumista – ihmettelee ennen kaikkea ihmisen toimintaa.

Lastenjuttuna on Maltti ja Valtti Homma hanskassa.

– TV:stä tutut liikennepuistopoliisikonstaapelit Maltti ja Valtti saapuvat Juvalle heinäkuun lopulla, kertoo hukkanen.

– Luvassa on kaksi esitystä, joissakonstaapelit ratkovat innolla elämisen pikku koukeroita, musisoivat ja tulevatpa tutuiksi niin tärkeät liikenneasiat, kuin myös terveelliset elämäntavat.

Malttina ja Valttina seikkailevat Jussi Ollila ja Jerry Mikkelinen.