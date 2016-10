Tarina ilkeistä ihmisistä.

Ranskalaisen Francis Veberin komedia-farssi Joka toiselle kuoppaa kaivaa saa ensi-iltansa Mikkelin Teatterissa tulevana lauantaina.

– On farsseja, jotka nauravat vain tapahtumien hulluudelle, mutta tässä nauretaan myös ihmisen typeryydelle, ilkeydelle ja juppiudelle, kertoo ohjaaja Pertti Sveholm.

– Ranskalaisilla farsseilla perinteet ovat monesti Molieren suunnassa pyrkien kuvaamaan todellisuutta paljastaen jotain sellaista, mistä helposti vaietaan. Joka toiselle kuoppaa kaivaa -näytelmä nauraa ilkeille ihmisille. Tämä on pienen ihmisen puolella – ottaa kantaa, mutta säilyy kuitenkin farssina.

Sveholmin mukaan näytelmässä on jotain inhimillistä, jotain ikuista ihmisen luonteeseen liittyvää.

– Siinä voi nähdä myös kommentteja kysymyksiin vähemmistöistä, miten heihin suhtaudutaan, miten suhtaudutaan ihmisiin, jotka ovat eri värisiä ja kannattaako sitä nyt elävien ihmisten suhteen olla kauhean ylimielinen, vaikka heissä jokin vähemmistö-ominaisuus olisikin.

Viime vuosina Pertti Sveholm on ohjannut todella paljon sekä laitosteattereissa, että pienemmissä ammattilais- ja puoliammattilaisryhmissä.

– Viihdyn molemmilla puolilla erinomaisesti -sekä ohjaajana, että näyttämöllä. Mieluisin työ on aina se, mitä olen parhaillaan tekemässä, sanoo Sveholm.

– Komediaa tai syvempiä asioita, kaikki käy. Olen siitä onnellisessa asemassa, että olen saanut Ryhmäteatterissa työskennellä yhteisössä, jossa siinä vaiheessa, kun tragedian synkkyys on alkanut puuduttaa, on voitu seuraavaksi otta työn alle komedia ja päinvastoin. Monipuolisuus tuo myös näkökulmaa tekemiseen.

Joka toiselle kuoppaa kaivaa.

Pierre ystävineen harrastaa illallisia, joille jokainen vuorollaan tuo mahdollisimman hölmön vieraan, jotta muut voivat ilkeasti pilailla tämän kustannuksella. Juuri ennen illallisia Pierre saa noidannuolen ja samassa hötäkässä vaimo jättää hänet.

Vaimon ensimmäinen mies ja Pierren rakastajatar saapuvat paikalle. Ja siitähän soppa syntyy! Kaaosta pahentaa ”illan mäntti”, Francois, totuuksia lipsautteleva verovirkailija.

Francois luulee Pierreä uudeksi ystäväkseen, kunnes illalliskutsun perimmäinen tarkoitus käy ilmi. Kuka nyt nauraa ja kenelle?

Joka toiselle kuoppaa kaivaa. Ensi-ilta 22.10. klo 19. Ohjaus Pertti Sveholm, suomennos Satu Milonoff. Rooleissa: Jimmy Asikainen, Riina Uimonen, Tuomas Turkka, Ismo Sievinen, Tuukka Jukola, Tuuli Anikari ja Vintte Viitanen.