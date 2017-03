Järjestöt pitävät myönteistä meteliä itsestään

Mikkelin alueella toimivat järjestöt ravistelevat mikkeliläisiä huomaamaan järjestöjen tekemän hyvän työn. Järjestöt toteuttavat maaliskuussa #OleHyväIhminen –kampanjan, jossa tarkoituksena on tuoda esille kuinka monipuolista ja vaikuttavaa työtä alueella tehdään. Erityishuomion alla kampanjassa ovat kunnallisvaaliehdokkaat.

Maaliskuun kampanjassa on mukana sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja kampanja tulee näkymään sosiaalisen median lisäksi muun muassa naistenpäivänä, markkinoilla sekä maaliskuun lopussa järjestöjen yhteisessä tapahtumassa kauppakeskus Stellassa 28.maaliskuuta.

Kampanjan tavoitteena on saada järjestöjen tekemä hyvä työ näkyville.

– Järjestöt tekevät paljon ennaltaehkäisevää työtä. Tarjoavat mahdollisuuden löytää oman porukan ja paikan mihin mennä, toteavat kampanjan takana olevien yhdistysten taustahenkilöt.

Järjestöjen siipien suojissa toimii Mikkelinkin alueella satoja vapaaehtoisia.

– Järjestöt hoitavat niin vapaaehtoistoimintaa kuin tuovat hankkeiden myötä paljon rahaa alueelle.

Sote-uudistus on lisännyt epävarmuutta sosiaali- ja terveysalan järjestöjen parissa.

– Tosiasia on, että yhdistykset tarvitsevat tiloja ja taloudellista tukea, jotta toiminnan järjestäminen on mahdollista, sanoo Esteryn toiminnanjohtaja Annastiina Vesterinen.

– Järjestöillä on merkittävä rooli hyvinvoinnin turvaajana.

#OleHyväIhminen –kampanja näkyy erityisesti sosiaalisen median kautta. Järjestöt haastavatkin kaikki mukaan kilpailuun, jossa kannustetaan, kehutaan tai kiitetään järjestöä sosiaalisen median kautta. Kilpailu kulkee nimellä Myö kehataan kehua. #myökehataan –aihetunnisteella julkaistujen kuvien kesken arvotaan myös palkintoja.