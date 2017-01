Janne Ikosen sävellyskonsertti Päämajakoulun salissa

Sunnuntaina 29.1. klo 15 Päämajakoulun salissa (entisen Yhteiskoulun sali) esitetään musiikkiopiston opettajan Janne Ikosen orkesterimusiikkia kahdenkymmenen vuoden ajalta. Sävellyskonsertti on Ikosen viides oman musiikin konsertti. Konsertissa soittavat Mikkelin musiikiopiston puhallin- ja jousiorkesterit, sekä Mikkelin varuskuntasoittokunnan perinneyhdistys.

Ensimmäiset sävellyksensä Ikonen teki nuoruutensa rock-yhtyeille 1980-luvun lopussa, minkä jälkeen sävellyksiä ja sovituksia on kertynyt useita satoja. Erityisen paljon hän on säveltänyt puhallinorkesterille, varsinkin lapsille ja nuorille.

Sunnuntain konsertissa kuullaan Ikosen ensimmäinen puhallinorkesteriteos vuodelta 1996. Tuorein sävellys on marraskuulta 2016. Ikosen tuotantoon kuuluu muun muassa kolme konserttoa, neljä musikaalia, orkesteriteoksia, kamarimusiikkia, sovituksia – kevyestä musiikista konserttimusiikkiin.

Konsertissa esiintyviä orkestereita johtaa Marika Lindstedt, Sari Soininen ja Janne Ikonen.