Iloinen perhetapahtuma Mikkelin satamassa

Mikkelin satamassa vietetään lauantaina 4. maaliskuuta iloista perhetapahtumaa.

– Odotamme paikalle kahta tuhatta kävijää, kertoo presidentti Urho Syrjälä Lions Club Porrassalmesta.

Tilaisuuden järjestävät Mikkelin Lions klubit.

Perheen pienimmille on tarjolla moottorikelkka-ajelua, koiravaljakko-ajelua ja hevosreen kyytiä. Jääkiekkotaitojaan voi kokeilla maalilaukauskisassa. Liukumäkikin on rakennettu satamaan. Lisäksi voi tutustua VPK:n paloautoon.

Puffeteista saa hernekeittoa ja makkaraa. Tarjoilu on lapsille ilmaista. Aikuisilta peritään pieni maksu.

Iloinen kokoperheen tapahtuma Mikkelin satamassa 4.3. klo 10–14.