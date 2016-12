Liikuntaa ikäihmisten ehdoilla.

Mikkelin kansalaisopistolla alkaa uusi kurssi, joka on suunnattu ikäihmisille.

– Elämänkaaren elämyksiä ikäihmisille on uusi kansalaisopiston kurssi, joka kokoontuu kevään aikana joka tiistai klo 10–11.30 Puistokadulla, kertoo fysioterapeutti Mirjami Kutvonen.

– Tällä hetkellä meillä on meneillään pilottijakso Lehmuskodin kanssa ja siellä on alkamassa kolmas ryhmä tammikuussa. Nyt haluamme tarjota tällaista monipuolista toimintaryhmää kansalaisopiston kautta myös kotona asuville ikäihmisille.

Ryhmä sisältää toiminnallisia liikkeitä, aktiivisuutta lisääviä lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, rentoutusta, muistelua, luovaa toimintaa, pelejä musiikkia ynnä muuta aktivoivaa toimintaa. Toimintaryhmää vetävät vuorotellen Mirjami Kutvonen ja toimintaterapeutti Janika Kovanen.

– Minun tunneillani on liikunta etusijalla – eli pidän keppijumppaa, tuolijumppaa, pallojumppaa – eri tyyppisiä liikuntatuokioita sen mukaan, mikä on ryhmäläisten kunto ja toimintakyky, kertoo Kutvonen.

– Minun tunneillani toimintaa on hyvin monipuolisesti – luovaa toimintaa ja toiminnallista liikettä – eli toiminnallinen liike voi olla vaikka istumalentopalloa ilmapallolla, kertoo Kovanen.

– Luova toiminta voi olla vaikkapa erilaisia kuvia, muovailusaven kanssa työskentelyä – eikä kenenkään tarvitse olla mikään taiteilija tai omata mitään erityistaitoja – teemme kaikki yhdessä ja yhteistyönä.

– Mukana tunneilla on myös musiikkia ja rentoutuselementtejä.

Eli ei tarvitse kyetä konttaamaan tai kävelemään kyykyssä?

– Liikunta tapahtuu luontaisen toiminnan kautta. Mahdolliset toimintakyvyn rajoitteet eivät ole este, lupaa Kovanen.

– Kaikki toiminta sovelletaan täysin ryhmän mukaan. Toimintakyvyn rajoitteet eivät ole este osallistumiselle. Ainoa, minkä näkisin rajoittavaksi tekijäksi, on pitkälle edennet muistisairaus – mutta esimerkiksi alkava muistisairaus ei ole este. Toiminta sisältää myös kognitiivisia harjoitteita.

– Elämänkaaren elämyksiä tarkoittaa sitä, että meillä on punaisena lankana koko elämänkaari, mutta se ei tarkoita, että kenenkään pitäisi tulla kertomaan koko elämäntarinaansa meille, vaan esimerkiksi teemme keppijumppaa kolmekymmentäluvun musiikin tahtiin, kertoo Kutvonen.

Kurssi on 10.1.-2.5.2017. Ilmoittautua voi internetissä, soittamalla kansalaisopiston toimistoon tai käymällä paikanpäällä (Lönnrotinkatu 7). Kurssimaksu 55 euroa.