Hyvinvointitapahtuma Mikkelin Carlsonilla

Kokonaisvaltaista hyvinvointia Carlsonilta.

Carlsonin Mikkelin tavaratalossa tempaistaan tapahtumaperjantai hyvinvointiteemalla 3.2.

Päivä sisältää runsaasti asiaa kehon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista – liikunnasta terveelliseen ravintoon sekä kauneudenhoitoon. Tapahtumapäivän juontaa fitnessmalli ja liikunta-alan yrittäjä Janni Hussi.

– Liikunta on ollut intohimoni jo lapsesta saakka ja urheilua olen harrastanut eri muodoissa siitä saakka kun olen oppinut ryömimään, Janni kertoo itsestään.

Suomen Urheiluopistolta vuonna 2012 liikuntaneuvojaksi valmistunut Hussi pyrkii kannustamaan ihmisiä kokonaisvaltaiseen itsensä kehittämiseen pelkkien ulkoisten tavoitteiden sijaan.

– Uskon, että ihminen on kokonaisuus, joka toimii parhaiten silloin, kun jokainen osa-alue aina psyykestä fysiikkaan on kunnossa, hän toteaa.

Tapahtumassa on mukana myös Mikkelin Jukurien valmentaja Ville Nieminen joka tulee keskustelemaan Janni Hussin kanssa aina ajankohtaisesta aiheesta: Treenaajan terveellinen ruokavalio ja riittävä uni.

– Pelkällä laadukkaalla treenillä ja muodikkailla treenivaatteilla ei pitkälle pötkitä, jos ravinto ja lepo jäävät huomioitta. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja sitä kaikkea pitää osata myös kontrolloida. Tätä sanomaa on hienoa päästä levittämään mahdollisimman monelle ihmiselle, linjaa puolestaan Nieminen.

Hyvinvointivalmentaja ja ruokakirjailija Hanna Stolt antaa tapahtumapäivänä vinkkejä koko perheen ravintorikkaan ruoan valmistamiseen.

Hyvinvointipäivään oman panoksensa tuovat myös kuntosali Fressi, Polar urheilukellot, Gymstick kuntoiluvälineet sekä Familonin hyvän unen tuotteet.

Tapahtuman erikoisesittelyssä WellO2 – suomalainen keksintö hengitysteiden hyvinvointiin. WellO2 on helppo ja turvallinen joka kodin hyvinvointilaite, vaikka säännölliseen käyttöön. Laitteen käytöstä on hyötyä hengitysvaikeuksista tai pinnallisesta hengityksestä kärsiville, kuorsaajille, ikääntyneille, urheilijoille tai ammatikseen ääntään käyttäville henkilöille. Tule kuulemaan lisää tästä hyvinvointia edistävästä kotimaisesta tuotteesta Carlsonin Hyvinvointitapahtumaan.