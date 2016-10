Huvihurtta tarjoaa koirille hyvinvointipalveluja

Nelli kävi uimassa.

Huvihurtta, Riikka Pulliaisen ja Janne Pitkäsen yhteinen, koirien hyvinvointiin keskittyvä yritys aloitti toimintansa viime helmikuussa Otavan koulutilan entisessä maataloushallissa.

– Pitkäaikainen haave omsta täysimittaisesta koulutushallista toteutui, hymyilee Pulliainen, joka on myös Toko ylituomari ja -kouluttaja.

– Vuosi takaperin lokakuussa käytiin ekaa kertaa tutustumassa paikkaan, ja pitkällinen etsiminen päättyi siihen, kertoo Pitkänen.

– Oltiin jo todella pitkään puhuttu, että jonnekin Mikkeliin tai sen lähistölle pitäisi saada paikka, missä olisi täysimittainen halli tottelevaisuuskoulutusta ja agilitya ajatellen. Paikka, josta löytyisi läheltä kattavat majoituspalvelut, ruokailupalvelut, kylpyläpalvelut koirille ja kaikenlaisia hyvinvointipalveluja koirille. Mikkelissä niitä ei ollut, joten liikeidea alkoi pikkuhiljaa kiteytyä.

Koirien kylpyläpalvelut? Onko siellä myös solariumit ja hieronnat, kuten ihmisille?

– No ei solariumia sentään, mutta muita hyvinvointipalveluja kyllä, nauraa Pulliainen.

– Muualla Suomessa koirien kylpyläpalveluja on ollut jo hyvän aikaa. Vanhin koirani Rölli oli todella kipeä ja joutui käymään fysioterapeutilla. Fyssari sanoi, että olisi todella hyvä, jos Rölli voisi käydä uimassa. Hyvinkäällä on Suomen isoin allas koirille – 16mx6m.

Koirien hyvinvointipalvelut lisääntyvät ja ala kasvaa koko ajan.

– Esimerkiksi vasta oltiin yhteydessä mäntyharjulaisen yrittäjän kanssa, jolla on mm. akupunktiopalveluja ja muuta luontaistuotepalveluja koirille, kertoo Pitkänen.

– Ja Nurmijärvelle avautuu juuri koirien kylpylä, missä on kolme erilaista allasta koirille, vesijuoksumatto yms.

Huvihurtassa on mahdollista harrastaa kaikenlaista kivaa.

– Toko ralli, tottelevaisuuskoulutukset, Flyball – eli rata, missä on neljä estettä ja laite, josta koiran painaessa nappia pallo lentää. Niistä koirista, jotka oivaltavat jutun, se on tosi hauskaa.

– Meillä käy myös paljon vierailevia kouluttajia ja luennotisijoita.

Palvelut vaihtelevat leikkauksesta toipuvien kuntoutuksesta, yleiseen hauskanpitoon.

– Myös metsästysseurojen koiria on käynyt täällä. Eräskin karhukoira oli hyvä metsästyskoira muuten, mutta ei suostunut menemään veteen, ei sitten millään. Koira kävi kerran viikossa ja keksittiin sitten lopulta keino. Nyt jännityksellä odotetaan uutisia, meneekö koira veteen vai ei.

Osteopaatti Ismo Hyvönen on opiskellut viime syksynä myös koira osteopaatiksi itsensä.

– Luin jutun Huvihurtasta ja mietin, että tässähän olisi hyvä sauma yhdistää toimintoja, kertoo Hyvönen.

– Koira asiakkaita on tullut kiitettävästi. Suurin osa on agility-koiria, eli juoksijoita tai urheilijoita. Myös ihan ”kotikoiriakin” on asiakkaina – ylipainoisia, nivelrikkoisia tms.

Mitä kautta osteopaatille mennään yleensä?

– Voi tulla suoraan, tai sitten voi ensin mennä eläinlääkärille. Monet eläinlääkärit ovat suositelleet osteopatiaa koirille.

Osteopatiassa käydään läpi nivelet, hermot, lihakset.

– Pääsääntöisesti asiakkaat ovat käyttäytyneet mainiosti. Mutta on myös ollut tapauksia, joissa asiakas laittaa leikiksi koko homman, virnistää Hyvönen.

Oma koira Nelli on oppinut vaatimaan osteopaatin palveluksia.

– Sillä on tietty ilme, jolla se kertoo, että voisitko. Vaimo vielä opettelee

Huvihurtassa on myös hammashuoltoa koirille.

– Koirien hammashuolto tapahtuu Emmi-Pet ultraäänihammasharjalla täysin valveilla ja hereillä olevale koiralle. Sillä kaavitaan hammaskivi pois, kertoo Pitkänen.

– Siinä on se etu, että vanhoja tai sairaita koiria ei uskalleta välttämättä nukuttaa. Ultraääni vaikutta 12 mm syvyyteen. Kun hoitojakson jälkeen koiralle annetaan jotain kovaa järsittävää, hammaskivi lähtee pois.

Huvihurtta on auki varausten mukaan -pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Lisätietoja www.huvihurtta.fi

Nelli ei ihan heti ollut varma vesileikin mukavuudesta, mutta pienen totuttelun jälkeen homma alkoi luistaa. Kuvat: Tiina Bolz

Riikka Pulliainen ja Janne Pitkänen sekä koiraosteopaatti Ismo Hyvönen palvelevat karvaisia asiakkaitaan Huvihurtassa.

Ei se ollutkaan niin paha juttu, tuumii Nelli.

Tottelevaisuuskoulutusta, agilitya, koiratanssia,… kaikkea mahdollista voi harrastaa Huvihurtan tiloissa.