Howaboutit Parnell’sissa lauantaina

Hyväntuulista pubimusiikkia mikkeliläisittäin.

Mikkeliläisduo Howaboutit – lausutaan muuten juuri niin suomalaisittain kuin voi, eli ho-wa-bou-tit – vetäisee debyyttikeikkansa Mikkelin Parnell’sissa tulevana lauantaina.

– Tarjolla on folkia, rockia, irkkumusaa ja mitä nyt tilanne vaatii ja tilaaja vaatii, kertovat Hannu Helama ja Timo Kellman.

– Meillä oli innostusta soittaa duona ja vuodenvaihteen tienoilla sovittiin, että katotaan kummatkin tahoillamme biisejä, mitä haluttais soittaa, kertoo Kellman.

– Kun sitten tavattiin, huomattiin, että listat oli melko identtiset. Helppohan siitä on lähteä ohjelmistoa kasaamaan.

Molemmat miehet ovat soittaneet vuosikausia, tai oikeammin vuosikymmeniä, eri kokoonpanoissa.

– Timo tulee Helsingistä, mutta on syntyjään mikkeliläinen, kertoo Helama.

– Olin mm. The Flame bändin laulusolisti 60-70 luvun vaihteesta, kertoo Kellman.

– Niin ja Timo on sen jälkeen tehnyt ihan komeaa oopperauraa ja rooleja ympäri Suomea ja Eurooppaa ja esiintynyt monissa kokoonpanoissa laulajana sekä trubaduurina kitaran kanssa.

– No en nyt niin komeaa oopperauraa, mutta opperaa on tullut kyllä tehtyä.

Hanski Helama on The Criminals yhtyeen perustajajäsen ja jossa jatkaa edelleen soolokitaristina ja laulajana. Hanskilla on vuosien mittaan ollut monia folk ja irkkukokoonpanoja.

– Me molemmat soitetaan duossa kitaraa ja Hanski lisäksi huuliharppuja ja minä tinapillejä, kertoo Kellman.

– Ohjelmisto koostuu hyväntuulisesta pubimusiikista, sanoo Helama.

– Eli unplugged esitettyjä rock, folk, irkku, laulelma ym. biisejä, joita on tosi laaja valikoima.

– Keikkailu tällä duolla alkaa irkkupubi Parnell’sissa Mikkelissä 8.4. eli tulevana lauantaina. Siitä se jatkuu ympäri Suomenmaata. Ja sinnehän tietysti toivotamme kaikki tervetulleeksi.