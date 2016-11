Henri Auvinen HPK:sta Jukureihin

Mikkelin Jukurit on tehnyt pelaajasopimuksen puolustaja Henri Auvisen kanssa. 23-vuotiaan Auvisen sopimus kattaa loppukauden sekä myös ensi kauden. Urallaan 114 Liigan runkosarjaottelua pelannut Auvinen harjoitteli Jukurien kanssa jo maanantain aamujäillä.

– Hyvältä tuntuu olla Jukureissa ja Mikkelissä. Täällä tarina on edennyt komealla tavalla eteenpäin ja nyt on minun vuoroni auttaa joukkuetta, pohtii Auvinen.

Auvinen debytoi Liigassa kaudella 2011-2012 Jyväskylän JYPin paidassa. Viime kaudella 188-senttinen ja 86-kiloinen Auvinen kirjasi puolestaan 52 Liiga-ottelua Hämeenlinnan Pallokerhon riveissä.

– Kysessä on nuori pelaaja, joka sopii hyvin meidän joukkueeseen. Hän hakee uralleen oikeaa suuntaa ja lähdimme siitä, että Mikkelissä Auvinen saa mahdollisuuden viedä peliään ja uraansa eteenpäin, pohtii päävalmentaja Risto Dufva tuoretta pelaajasopimusta.

– Meidän pukukopista löytyy paljon pelaajia, joille Jukurit on tarkoittanut uutta aikaa ja mahdollisuutta. Siinäkin mielessä Auvinen sopii hyvin meille hengenheimolaiseksi. Katsotaan seuraavaksi hänelle sopiva paikka saada peliminuutteja ja lähdetään rakentamaan siitä eteenpäin, jatkaa Dufva.