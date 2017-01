Hampaiden hoitoa 40 vuotta

Attendo Hammaslääkäri Urheilupuisto juhlii koko viikon.

Attendo Hammaslääkäri Urheilupuisto täyttää 17. tammikuuta 40 vuotta. Aiemmin Mikkelin hammaslääkärikeskus -nimellä tunnetun klinikan perustivat aikanaan neljä vastavalmistunutta hammaslääkäriä Pentti Kuukkanen, Heikki Haaslahti, Asko Kuusilehto ja Hannu Laamanen. Kaupungissa oli tuolloin valtava pula hammaslääkäreistä. Ajan mittaa asema kasvoi ja se on edelleen suurin hammaslääkäriasema Mikkelissä. Jo ensimmäisenä päivänä aseman lankapuhelimeen tuli 130 puhelua hammashoitoa tarvitsevilta mikkeliläisiltä.

Eräs näistä ensimmäisen päivän asiakkaista, 79-vuotias Saimi Sihvonen, on edelleen hammaslääkäriaseman vakituinen asiakas ja käy vuosittain tarkastuksissa.

– Olin 39 vuotta Veikkaustoimistossa myymälänhoitajana ja siellä tiskin takana kuuli aina ne uusimmat juorut ja kaupungin tapahtumat. Siellä myös kuulin uudesta hammaslääkäriasemasta ja varasin heti ajan itselleni, kertoo Sihvonen.

– Ensin hammaslääkärini oli Heikki Haaslahti ja nykyisin Jukka Ikonen. Olen sitä mieltä, että minulla on ollut onni hammaslääkärivalinnan suhteen. Kaikki on toiminut mainiosti, eikä ole tarvinnut vaihtaa.

Saimi Sihvoselle hampaiden hoito on kunnia-asia.

– Kyllä tarkoitus olisi pitää omat hampaat loppuun saakka, Sihvonen sanoo.

– Olen syntynyt ennen sotia ja ei silloin panostettu lasten hampaiden hoitoon. Vasta koulun aloitettuani kävin ensimmäistä kertaa hammaslääkärillä. Yleensä sinne mentiin sitten vasta, kun oli jo reikiä. Ennaltaehkäisevästä hoidosta ei puhuttu mitään.

Sihvonen kertoo, kuinka pienille koululaisille jaettiin Amerikasta tulleita paketteja.

– Se oli jotain ihmeellistä, että sieltä jostain kaukaa tuli paketteja ja minäkin sain sellaisen. Mitään muuta en muista, kuin että paketista löytyi vaaleanpunainen hammasharja, kertoo Sihvonen.

– Se oli kaikkein tärkein tavarani pitkään.

Vuosikymmenten aikana suun terveyden hoitamisessa on tapahtunut paljon on tapahtunut paljon.

– Siinä olemme koko ajan olleet mukana kehityksen kärjessä ja tuoneet mikkeliläisille useimmin ensimmäisenä kaupungissa tarjolle uusimmat palvelut, kertoo vastaava suuhygienisti Marika Lehtelä.

– Meillä on ollut muun muassa ensimmäisenä Mikkelissä palkkalistoilla erikoishammashoitaja, nykyinen nimike on suuhygienisti. Myös Cerec-tekniikkaa eli posliinipaikkojen tekemistä vastaanotolla ryhdyttiin tekemään meillä ensimmäisinä koko kaupungissa.

Eikä vain tyytyväiset asiakkaat ja tuttu henkilökunta ole pysyneet vuodesta toiseen, vaan myös sijainti.

– Hammaslääkäriasema on koko historiansa ajan sijainnut samassa liiketilassa ja myös näin vakiinnuttanut paikkansa osana keskustan palvelutarjontaa ja katukuvaa kivijalkayrityksenä, kertoo Lehtelä.