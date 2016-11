GalleriArissa kuvia ja runoja

Mikkeliläinen GalleriAri tajoilee marraskuussaan sekä maalauksia, että runoja.

– Meillä on meneillään Pentti Koivikon töitä – kolme vuotta olen yrittänyt saada hänen töitään tänne ja nyt se onnistui, kertoo galleristi Ari Hänninen.

– Sen lisäksi meillä on täällä Hannele Siipilehdon ensinäyttely sekä hänen rinnallakulkijansa Kari Jääskeläisen runokirja julkistettiin täällä.

GalleriAri on myös aloittanut yhteistyön musiikkiopiston kanssa.

– Opiskelijat pitävät konsertteja täällä – seuraava on 7.12.

Siipilehto on maalannut yhdeksän vuotta.

– Äitini sai minut lähtemään kuvataideleirille, jossa opettajana toimi Ella Rautiainen, kertoo Siipilehto.

– Mulla oli mukana tapettirulla ja tyttäreni vanhoja vesivärejä.

Sittemmin Siipilehto lähti Rautiaisen kanssa ostoksille ja tuloksena oli akryylivärit.

– Muutettuani Mikkeliin lähdin mukaan kansalaisopiston ryhmään ja Eini Syväniemen sekä Matti Lepistön kannustavalla ja luovalla ohjauksella olen jatkanut eteenpäin.

Nykyisin Siipilehto opiskelee kansalaisopiston TaiKa -ryhmässä.

– Minulla on meneillään viides ja viimeinen vuosi tässä opintoryhmässä, kertoo Siipilehto.

Idea taidenäyttelystä syntyi erään galleriavierailun yhteydessä.

– Olimme Karin, puolisoni kanssa jälleen kerran katsomassa näyttelyä ja hän sanoi, että voisithan niitä kuusikymppisiäsi juhlia yksityisnäyttelyllä, kertoo Siipilehto.

– Koska Kari on kirjoittanut runoja jo vuosia, totesimme, että samaan saumaan voisi julkaista myös runokirjan.

Näyttelyn nimi Valon polku tulee siitä, että Siipilehto on itse valon polulla.

– Elämässäni on niin paljon positiivisia asioita mitkä tuottavat iloa, että minun ei tarvitse maalata synkkiä töitä, sanoo Siipilehto.

Valon polku – runoja ja grafiikkaa. Pentti Koivikko, Hannele Siipilehto ja Kari Jääskeläinen. GalleriArissa marraskuun ajan. Avoinna ti–pe 10–17, la 10–13 (Kasarminkatu 3).