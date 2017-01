Finnish Blues Awards -gaalassa palkittiin merkittäviä bluesmuusikoita

Elämäntyöpalkinto Pepe Ahlqvistille.

Suomalaiset bluesmuusikot palkitsivat jälleen ansioituneita bluesmuusikoita Finnish Blues Awards -gaalassa, joka järjestettiin viime lauantaina 14.1.2017 Virgin Oilissa Helsingissä. Alan vaikuttajat valitsivat voittajat äänestämällä. Äänestykseen osallistui yli 350 muusikkoa, keikkajärjestäjää, toimittajaa ja bluesaktiivia eri puolilla Suomea.

Vuoden tulokas Emilia Sisco yllättyi palkinnostaan:

– Fiilis on ihan mahtava! En ois koskaan jotenkin ajatellu, et mua palkittaisiin. Oon niin iloinen ja motivoitunut jatkamaan mun juttua. Oon myös niin kiitollinen kaikille, ketkä on ollu mukana mun kanssa. Tää on hieno saavutus mulle ja tää on vasta alkua!

Lena & The Slide Brothersin Lena Lindroos ja Matti Kettunen iloitsevat huomionnista:

– Tuntuu todella hyvältä saada tällainen huomionosoitus kollegoilta ja bluesväeltä. Biisin arvostus lämmittää sydäntä, varsinkin kun viime vuonna tehtiin paljon hyvää suomalaista bluesia ja rootsia.

Gaalassa esiintyi usea artisti ja yhtye, kuten Ben Granfelt Band, Dr. Helander & Third Ward, Erja Lyytinen ja Ina Forsman, jotka ovat molemmat FBA-gaalassa palkittuja artisteja, Erja Vuoden artistina 2015 ja Ina Vuoden tulokkaana 2014. Lisäksi gaalaa ennen järjestettiin suomalaisten laite- ja vahvistinrakentajia esittelevä Musiikkimessut. Finnish Blues Awards -gaala järjestettiin kolmatta kertaa.

Tapahtuman tuotti Bluesland Productions Oy.

Finnish Blues Awards 2017

Elämäntyöpalkinto: Pepe Ahlqvist

Vuoden artisti: Lena & The Slide Brothers

Vuoden tulokas: Emilia Sisco

Vuoden kappale: Lena & The Slide Brothers – The Road You’re On

Vuoden tapahtuma: Puistoblues-festivaali