Eila Tammerholmin toinen koti löytyi Mikkelin Setlementistä.

Otavasta kotoisin oleva Eila Tammerholm muutti vuonna 2013 lähes 50 Tukholmassa vietetyn vuoden jälkeen Suomeen. Paluumuuttaja päätyi kotikonnuilleen Mikkeliin sukulaisten perässä, mutta halusi itselleen myös ystäväpiirin.

– Sanoinkin sukulaisilleni, että älkää minusta huolehtiko, etsin oman elämäni täällä.

Puhelias savolaisnainen löysikin vertaistaan seuraa, kun lähti käymään Mikkelin Setlementin joulumyyjäisissä joulukuussa 2013. Monipuolinen ohjelma ja lämmin vastaanotto tekivät Tammerholmiin lähtemättömän vaikutuksen ja nykyään hän kutsuu Setlementin Porrassalmenkadun tiloja toiseksi kodikseen.

– Jos jossain vietän aikaani, niin täällä. Tämä on minun elämäni eliksiiri. Täältä olen saanut ystäviä ja päässyt tutustumaan taas Mikkeliin.

Nykyään toimelias nainen vetää itse ruotsin keskusteluryhmää ja naisten tarinatupaa sekä osallistuu lähes kaikkeen mahdolliseen toimintaan. Setlementin toiminta pysyykin monipuolisena osaavien vertaisohjaajien avulla. Tammerholm kutsuukin Setlementtiä ikäihmisten korkeakouluksi.

– Täällä on kaikkea, päälaelta kantapäähän. Lisäksi pidän siitä, että täällä ei puhuta uskontoon eikä politiikkaan liittyvistä asioista. Niistä saa nopeasti väittelyn aikaiseksi.

Setlementti auttoi Tammerholmaan kotiutumaan uudestaan Suomeen. Nyt nainen iloitsee uusista ystävistään, virkeänä pitävästä toiminnasta sekä uusvanhasta kotikaupungistaan.

– Täällä on kaikki kävelymatkan päässä. Mikkeli on tavaton kulttuurikaupunki, on musiikkia, teatteria, näyttelyitä ja ihan kaikkea, kehuu Tammerholm.

Mikkeliläiset järjestöt haastavat kaikki kertomaan omat järjestötarinansa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #olehyväihminen ja #myökehataan maaliskuun aikana.