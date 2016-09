Etelä–Savon parhaat luomuherkut sadonkorjuun huipentavassa ruokatapahtumassa

Kolmipäiväinen Maista luomu -ruokatapahtuma valloittaa Mikkelin

30.9. – 2.10.

Maista luomu -tapahtuma tuo Mikkeliin suuren joukon ruoantuottajia ja ravintoloita Etelä-Savosta ja koko Suomesta. Tapahtuma tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille ja koko perheelle: tarjolla on herkullista ruokaa, monipuolista ohjelmaa sekä tietoiskuja ja työnäytöksiä.

– Etelä-Savossa on tehty työtä luomun eteen jo useita vuosikymmeniä ja tämä yhteistyö kantaa nyt hedelmää. Maakunnan luomuyrittäjät ovat verkostoituneet keskenään ja pystyvät toimittamaan luomuraaka-aineita alueen ravintoloille. Olemme onnistuneet kehittämään yhteishankintaverkoston ja yhteiset logistiset ratkaisut. Myös tutkimustuloksiamme hyödynnetään tiloilla. Olemme erittäin ylpeitä voidessamme nyt järjestää koko viikonlopun kestävä, monipuolinen ja useita osatapahtumia käsittävä valtakunnallinen Maista luomu –tapahtuma, Luomuinstituutin johtaja Pirjo Siiskonen sanoo.

Maista luomu –tapahtumapaikkoina ovat Mikkelin yliopistokeskus, Kirkkopuisto, Tertin kartano ja lähiravintolat. Lauantaina 1.10. Kirkkopuistossa on lähes viisikymmentä näytteilleasettajaa ja myynnissä on syksyn luomusatoa ja luomuruokaa. Ravintolat jalkautuvat puistoon ja luomuherkuista nautitaan ulkona. Tarjolla on muun muassa lammaskaalisoppaa, makkaroita, hampurilaisia, gourmet-annoksia ja lettuja, kaikki luomuna. Ostoksia voi tehdä klo 20 saakka.

Luomuherkkujen lisäksi Kirkkopuistossa on monipuolista ohjelmaa klo 10–20. Tapahtuman avaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Muotinäytöstä, jossa on luomupuuvillasta valmistettuja tuotteita, voi seurata klo 14. Entinen huippumalli, nykyinen Hotelli Punkaharjun johtaja Saimi Hoyer kertoo sienistä klo 17. Ohjelma vaihtuu tasatunnein ja siihen kannattaa tutustua tapahtuman nettisivuilla www.maistaluomu.fi ja etsiä itselle mieluisat asiat.

– Kirkkopuistoon kannattaa tulla viihtymään koko perheen voimin, sillä myös lapsille on omaa ohjelmaa 4H:n ja Makumestareiden järjestämänä, vinkkaa projektipäällikkö Birgitta Partanen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Lauantaina Kirkkopuiston ja Tertin kartanon väliä liikennöi maksuton hop on and off –bussi, jolla voi käydä Tertissä kuulemassa tietoiskuja pakurista, mehiläisistä, hapankaalista ja luomukeruusta. Maankuulu Tertin kartano sertifioi metsänsä luomukeruualueiksi viime keväänä. Kartanon pitopöydän villiyrttejä, metsämarjoja ja sieniä saadaan omilta mailta luomuna. Tertin kartanon mailla kasvatetaan myös tryffeliä ja pakuria luomuna. Kartanossa voi nauttia luomuisen buffet-lounaan tai kahvitella kartanon kahvilassa. Tertin kartanossa järjestetään myös tryffelikoirashow, jossa nähdään, kuinka koiraa voi hyödyntää tryffeleiden etsinnässä.

Maista luomu –illan kruunaa Aija Puurtisen ja Esa Kuloniemen Honey B & T-Bones -yhtyeen konsertti Kirkkopuistossa klo 18–20. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Maista luomu-tapahtuma Mikkelissä 30.9.–1.10. Ohjelma löytyy osoitteesta: www.maistaluomu.fi