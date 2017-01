Elämäniloinen ranskalaisbistro avataan Mikkeliin perjantaina

Mikkelin ravintolaelämä saa tulevana perjantaina 20.1. uusia tuulia, kun moderni ranskalainen Frans & Michelle -bistro avautuu Fransmanni-ravintolan paikalle. Frans & Michelle on hyväntuulinen ja mutkaton ravintola, jonka bistrotunnelmissa nautitaan niin ranskalaisia klassikoita kuin paikallisista raaka-aineista valmistettuja sesongin makujakin. Bistroon voi piipahtaa pikkupurtavalle ja viinilasilliselle tai nauttia illasta pitkän kaavan mukaan.

S-ryhmässä on kuultu ravintola-asiakkaiden toiveita yksilöllisyydestä ja paikallisuudesta. Monille tuttu Fransmanni-ketju muuntuu maanlaajuisesti Frans & les Femmes -bistroiksi, joissa yksilöllisyys saa näkyä niin menussa ja palvelussa kuin ravintolan nimessäkin.

– Mikkelissä ranskalaisravintolan nimellä haluamme kunnioittaa eteläsavolaisia juuria ja se juonnetaan kaupungin vierasperäisestä nimestä, kertoo toimialajohtaja Kai Nurmi.

Frans & Michelle on oma itsensä; täällä ranskalainen aistikkuus, pohjoismainen raikkaus ja eteläsavolainen innovatiivisuus kohtaavat.

– Haluamme tuoda kaupunkiin myös jotain uutta, näin syntyi idea hyvän ruoan ja viihteen yhdistämisestä. Uudistuksen yhteydessä ravintolasalin korkeuksiin nousee esiintymislava, jossa tarjoilemme elämyksiä Show & Dinner -hengessä. Lavalla tullaan näkemään ainakin stand uppia, teatteria ja live-musiikkia, kertoo hotellinjohtaja Kari Hänninen.

Frans & Michellen ruokalista vaihtuu sesonkien mukaan. Uutuutena ovat pikkunälkään ja seurusteluhet-kiin tarkoitetut juusto- ja leikkelelautaset, jotka sopivat nautittaviksi talon viinien kanssa. Ranskalaisista klassikkoannoksista listalle on nostettu ankankoivet, etanat, coq au vin ja bouillabaisse-keitto.

Talon oma nimikkoannos on arvostetun lähituottajan Hauhalan Hanhenrintaa ja siinä korostuu paikalli-suus. Jälkiruokatarjonta hemmottelee herkkusuita; suklaisissa jälkiruoka-annoksissa käytetään laadukasta Valrhonan suklaata ja reseptejä, jotka on kehitetty yhdessä suklaatalon ranskalaisten mestarien kanssa.

Frans & Michellen viinilista on luonnollisesti ranskalaissävytteinen. Huolellisesti valittujen viinien listalta löytyy mielenkiintoisia tuttavuuksia aromaattisen hedelmäisistä valkoviineistä reheviin ja vivahteikkaisiin punaviineihin.

Frans & les Femmes -ravintolat ovat elämäniloisia bistroja, joissa rakkaus hyvään ruokaan yhdistyy siitä nauttimiseen. Sokos Hotellien hotelliravintoloina tutuiksi tulleet 13 Fransmanni-ravintolaa muuntuvat uuden liikeidean mukaisiksi bistroiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Jokainen Frans & les Femmes -bistroista saa käyttää luovuuttaan toteuttaakseen omaa näkemystään ranskalaisesta ravintolasta ni-meä ja ruoka-annoksia myöten. Mikkelin Frans & Michelle on kahdeksas uudistettu bistro.

Frans & Michelle avataan uudistettuna perjantaina 20.1. klo 18. Bistron virallisia avajaisia vietetään Show & Dinner -tunnelmissa perjantaina 3.2. klo 19 alkaen. Lisätietoja: www.fransbistrot.fi