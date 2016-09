Ei Hineetä enää

Design & Handicraft Shop Hinee lopettaa toimintansa 6.10. mennessä.

Reilun puolitoista vuotta ”Hinee” on toiminut suomalaisen muotoilun, -taiteen ja käsityön asialla.Toiminta on tullut päätökseen, kun paikan pyörittämisestä vastannut vaatesuunnittelija Iida Paasonen muuttaa yrityksensä pienempiin tiloihin Rouhialankadulle.

– Päätös toiminnan lopettamisesta ei ollut helppo, mutta muuta vaihtoehtoa ei ole, sanoo Paasonen.

– Kulkijalle ”Hinee”on ollut yrityksen toiminnan näkyvin osa. Keväällä myynnin kehitystä päätettiin seurata vielä kesän ajan. Raporttien kylmät lukemat kuitenkin kertoivat totuuden; Kauppa se on, mikä ei kannata.

– Kulut hyötyyn nähden ovat liian suuret, eikä yhden naisen yrityksellä ole ”jemmassa paukkuja” näiden kovien aikojen ylitsepääsemiseen.

Hineen pitäminen loppuu, jotta yrittämistä ei tarvitsisi kokonaan lopettaa. Ylimääräistä varastoa ja kalusteita myydään 26.9. alkaen muuton tieltä.

– Yrittäjän mieli on nyt haikea, mutta suurin surutyö on tehty päätöstä tehdessä. Nyt innokas katse on jo tulevassa muutossa Rouhialankatu 4:ään, jossa IPIK Design pääsee osaksi talon luovaa yrityskirjoa.

Design & Handicraft Shop Hinee, Savilahdenkatu 12. Avoinna ma–pe klo 10-17 (pe 30.9 suljettu). Toiminta päättyy viimeistään 6.10.2016.