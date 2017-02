Capoeira on hyvä liikuntamuoto melkein kelle tahansa

Mikkelissä on jo muutaman vuoden voinut harrastaa Capoeiraa. Tulevana perjantaina Rouhialan koululla alkaa jälleen uusi peruskurssi.

– Capoeira on brasilialainen kamppailulaji. Capoeiraan kuuluu pelin omainen kontakti-improvisaatio, kuten erilaiset lyönnit, potkut, väistöt, maahanviennit sekä akrobatia, kertoo treenejä Mikkelissä vetävä Martin Lepistö.

– Lajia harjoitellaan ja pelataan afro-brasilialaisen musiikin tahdissa. Treeneissä musiikki tulee nauhalta, mutta peleissä on välillä mukana soittajaryhmä aitoine soittimineen. Tärkein soitin on berinbau. Capoeiran tekniikoiden treenaamiseen kuuluu ajatus, että kaikkin tekniikoihin ja kaatoihin on puolustautuminen, jolla saadaan käännettyä vastustajan hyökkäys omaksi eduksi.

Pelit pelataan kaikkien pelaajien ja soittajien muodostamassa ringissä, jonka nimi on roda (lausutaan hoda). Pelaajia on aina kaksi, he kysyvät luvan pelaamisen berinbauta soittavalta musiikin ja pelin johtajalta ja aloittavat improvisoidun pelin musiikin tahdissa.

Vaikka capoeira on kamppailulaji, niin siihen kuuluvat olennaisesti myös ilo, energisyys ja yhteisöllisyys. Lisäksi se avaa oven laajasti capoeira -kulttuuriin, sen musiikkiin, soittimiin ja portugalin kieleen.

Capoeiran juuret ovat Afrikassa, mutta nykyiseen muotoonsa se on kehittynyt vuosisatojen aikana brasialaisten orjien keskuudessa. Sen harrastaminen oli 1800-luvulla Brasiliassa kiellettyä, mutta kriminalisoinnista huolimatta se eli vahvana erilaisissa alakulttuureissa.

1900-luvulla lajin harrastaminen laillistui ja sen opettaminen sai vaikutteita japanilaisista ja korealaisista taistelulajeista. Lajissa muun muassa kehitytään vyöjärjestelmän avulla.

Capoeira alkoi myös voimakkaasti levitä eri puolille maapalloa. Lajista on olemassa erilaisia variaatioita. Suomessa capoeiraa on harrastettu toistakymmentä vuotta ja harrastajia on satoja.

– Meiltä löytyy capoeiran kahden eri tyylisuunnan, perinteisemmän ja rauhallisemman Capoeira de angolan sekä nopeamman, fyysisemmän ja akrobaattisemman Capoeira regionalin harrastajaryhmiä. Reagl Capoeira Mikkeli on Capoeira Regional ryhmä, kertoo Lepistö.

– Itse olen harrastanut Capoeiraa jo vuodesta 2001 saakka. Opettajani Leandro Silva on Brasilialainen Capoeiran ammattilainen ja hänen ryhmänsä on Reagl capoeira Jyväskylä. Leandro Silva vierailee ajoittain myös Mikkelissä vetämässä harjoituksia.

Mukaan treeneihin tarvitaan alussa vain sisäliikuntavaatteet, verkkarit, paita sekä vesipullo. Harjoitukset tehdään paljain jaloin.

– Capoeira on hyvä liikunnan muoto, kunto nousee tulee ja syke nousee varmasti. Laji parantaa muun muassa kehon koordinaatiokykyä, reaktiokykyä ja lihaskuntoa. Minkäänlaisia aloitusvalmiuksia ei tarvita, vaan mukaan voi tulla kuka tahansa lajista kiinnostunut. Harjoittelemme kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja perjantaisin. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja nuorille ja kurssin alaikäraja on 12 vuotta. Kurssin hinta on 100e/kausi. Ilmoittautua voi paikan päällä tai vaikka sähköpostilla osoitteeseen reaglmikkeli@gmail.com.

Capoeiran alkeiskurssi alkaa perjantaina 24.2. klo 17.30 Rouhialan koulun liikuntasalissa (Rouhialankatu 37). Lisätietoja: http://reaglcapoeiramikkeli.blogspot.fi/