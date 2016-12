Bujinkan Budo Taijutsun junnukurssi alkaa taas

Mikkelin Pursialassa sijaitseva Wisa-Areenalla alkoi tänä syksynä ensimmäinen Bujinkan Budo Taijutsu -junioreiden peruskurssi.

– Ryhmä on vakiintunut kahdeksaan junioriin ja junnut ovat innokkaina käyneet harjoituksissa. Ensimmäinen natsakoekin on jo suoritettu, kertoo junnujen vetäjä Jukka Hiltunen.

– Tammikuussa 9. päivä meillä alkaa uusi junnukurssi 10-15 -vuotiaille ja olisi mukava saada mukaan lisää nuoria lajin harrastajia. Mukaan voi tulla vain saapumalla paikalle klo 18 vaatteissa, joissa on helppo liikkua. Harjoituksen kesto on noin tunti.

Laji haastaa harrastajansa, mutta siinä ei kilpailla laisinkaan.

– Eli kenelläkään ei ole kynnystä tulla mukaan, sillä jokainen tekee omien kykyjensä mukaan, sanoo Hiltunen.

– Kaikki kannustavat toisiaan, palautetta annetaan koko ajan – positiivisessa mielessä.

Bujinkan juuret ovat yhdeksässä vanhassa japanilaisessa taistelukoulussa. Lajiin kuuluu aseeton harjoittelu, joka sisältää laajan skaalan mm. lyöntejä, potkuja, heittoja, kaatoja, lukkoja sekä aseistariisuntatekniikoita. Sen lisäksi harjoitellaan perinteisillä japanilaisilla aseilla ja moderneilla välineillä.

Lajiin kuuluvilla perusharjoitteilla ja kehonmuokkauksella vahvistetaan lihaksia, luustoa, niveliä ja harjoitteet toimivat myös hyvin aerobisina harjoitteina.

Lisätietoja: bsdmikkeli@gmail.com tai Tommi Närhi 0505256166 (aikuisten peruskurssi), Jukka Hiltunen 0404851447 (junnutoiminta).