Blues levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia

Kuudes Saimaa Blues.

Saimaa Bluesissa on jälleen tänä vuonna myös ilmaiskonsertteja. Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden tukemana järjestetään torstaina (13.4.) Mikkelin keskussairaalan kahviossa sekä Mikkelin kaupunginkirjastossa ilmaiskonsertit. Molemmissa tapahtumissa esiintyy Idle Wolf (Antti Kajander), joka on helsinkiläislähtöinen bluesista ja jazzista ammentava kitaristi-laulaja jonka voimakas tulkinta aaltoilee shamanistisestä voodoosta aina hartaaseen tunnelmaan sekä villimiesboogieen. Saimaa Bluesissa häneltä kuullaan blues-versioita vuoden 2013 Idle Wolf -LP:ltä sekä Kajanderin tuoreelta Kitara Soi -albumilta. Sairaalan konsertti alkaa klo 12 ja kirjaston klo 15. Torstai-illan huipentaa Bar Jälkipelissä järjestettävä konsertti.

Pitkäperjantaina on tarjolla maittava kattaus juurimusiikkia monilla herkuilla. Kulttuuritalo Tempossa järjestetään Blues Buffet, jossa esiintyy Rolling Men. Tilaisuudessa on tarjolla kattava illallinen sekä laadukasta musiikkia. Osallistujat pääsevät ruokailun lomassa nauttimaan sinisistä sävelistä. Orkesteri on laatinut ohjelmistonsa tilaisuuden luonteeseen sopivaksi, sisältäen myös tunnelmallisempaa bluesmusiikkia. Puolitoista vuotta sitten perustetussa mikkeliläisessä Rolling Men -yhtyeessä yhdistyy rootsmusiikin kokeneempi osaaminen sekä taidokas nuorempi ammattitaito.

Rolling Menin jälkeen Blues Buffetin jatkoilla Kulttuuritalo Tempossa esiintyy Little Willie Mehto, joka on uuden sukupolven bluesmuusikko. Little Willie Mehto viihtyy juurimusiikin polveilevilla poluilla kuin kotonaan. Willie on omistautunut bluesille aidosti ja tinkimätön asenne välittyy yleisölle hyvänä meininkinä ja fiiliksenä, johon on helppo tempautua mukaan. Willie laulaa ja soittaa huuliharppua, sikarilaatikkokitaraa ja akustista kitaraa. Välillä hän tarttuu pyykkilautaan tai öljykanisterikitaraan.

Blues Buffet alkaa perjantaina 14.4. klo 18 Rolling Menin säestäessä illallista. Ruokailun jälkeen Blues Buffetin jatkoilla esiintyy helsinkiläinen bluesmuusikko Little Willie Mehto klo 21 alkaen. Tilaisuuden liput ovat myynissä internetissä, osoitteessa: www.ticketmaster.fi sekä Ticketmasterin myyntipaikoissa hintaan 35€ (Hintaan sisältyy laadukas illallinen sekä kaksi konserttia ja toimituskulut) Lipun hinta Blues buffetin jatkoille 15€. (ovet auki jatkoille klo 20).

Saima Bluesin koko ohjelma on julkaistu www-sivuilla: www.saimaablues.fi ja Saimaa Bluesin Facebook -sivuilla.