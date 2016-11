Baltix julkaisee toisen pitkäsoittonsa

Rock. Suomirock.

Mikkelin oma suomirokin sanansaattaja Baltix julkaisee lauantaina toisen pitkäsoittonsa, joka kantaa nimeä Historiaa. Bändi on ollut olemassa jo vuodesta 1988, mutta nykyinen kokoonpano on reilun vuoden ikäinen.

– Vaikka bändillä on pitkä historia ja siitä ollaan ylpeitä, täytyy tässä vaiheessa korostaa, että nykykokoonpano on ollut kasassa vasta vuoden verran. Sen jälkeen kun Kalle Myyryläinen tuli ensin rumpuihin ja sitten Jari Valjakka viime vuoden marraskuussa kitaraan, on töitä tehty aivan erilaisella vaatimustasolla, kuin aikaisemmin. Tämä näkyy selkeästi niin tuoreella levyllä, kuin keikoillakin, kertoo bändin säveltäjä, sanoittaja, laulaja ja kosketinsoittaja Jani Lahikainen.

– Levyn soundimaailmaan olemme erittäin tyytyväisiä. Levyn äänittänyt ja miksannut rumpali Kalle teki todella upeaa duunia ja levyn masteroinut Finnvoxin Mika Jussila kunnioitti sitten hienolla tavalla omaa visiotamme bändin soundista.

Historiaa -levy on Baltixille erittäin hyvä käyntikortti myös keikkapaikkojen suuntaan. Samalla levyä voidaan kuitenkin pitää vasta välietappina kohti mielenkiintoista tulevaisuutta.

– Tällä hetkellä suurin tavoite on saada musiikkia kuulluksi mahdollisimman laajalle niin levyn kuin keikkojenkin kautta, sanoo Lahikainen.

Levyn nimikkobiisistä tehdään tammikuussa varsin laadukkaalla tuotannolla Jesse Haajan ohjaama ja käsikirjoittama video.

– Oli hienoa, että Jesse innostui tästä projektista. Odotamme yhteistyötä kovan luokan ammattilaisen kanssa todella positiivisin mielin, iloitsee Lahikainen.

Baltix soittaa suomirokkia, josta ajoittain löytyy vivahteita myös raskaampaan rokkiin. Sen enempää bändi ei lähde musiikkiaan kuitenkaan määrittelemään.

– Historiaa-levyn myötä Baltix on löytänyt oman uuden soundinsa. Kun me itse kuuntelimme porukalla tätä levyä, oli tosi vaikea löytää suoranaisia yhtäläisyyksiä olemassa oleviin bändeihin, kertoo kitaristi Jari Valjakka.

– Levyn tunnelmat vaihtelevat hyvinkin riisutusta balladista tiukkaan punkkiin ja näissä ääripäissäänkin Baltix kuulostaa omalta itseltään. On toki mielenkiintoista nähdä ja kuulla, minkälaisia ajatuksia levy muissa herättää.

Baltix on julkaissut EP-levyt Paluu (2011) ja Baltix (2013) ja Sun Elämä -levyn (2014) sekä tuoreimpana lokakuussa 2015 DigiEP:n Elämä Opettaa, mikä löytyy Spotifysta, Itunesista ja Amazonista.

Uusimman, Historiaa -levynsä levyjulkkareita Baltix viettää Päämajalla tulevana lauantaina

– Seuraavat keikat ovat viikon päästä perjantaina 25.11. Ravintola Huvikummussa Otavassa ja lauantaina 26.11. Mäntyharjulla Ravintola Krouvissa, kertoo Lahikainen.

Baltix Levyjulkkarit Päämajalla la 19.11. Showtime on n. klo 24.