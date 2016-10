Avantouinti harrastuksena

Mikkelin avantouimareilla avoimet ovet sunnuntaina.

Vuonna 1957 perustettiin Mikkelin avantouimarit ry. Ensin uitiin Pankalammella sitten laajennettiin Melapirtille-10 vuotta siellä ja sitten siirryttiin Laajalammelle. Tällä hekellä jäseniä on yli 700 Mikkelin alueella.

– Meillä on nykyisin uimapaikat Laajalammella, Ritvalassa, Orilammella ja Pankalammella – mikä on myös meidän pääpaikkamme, kertovat uimarit.

– Nyt on suunnitteilla laajentaa myös Otavaan, kertoo Pekka Martikainen

Harrastus on kuulemma erittäin koukuttava.

– Pari kolme kertaa ja sen jälkeen avautuu avantouinnin ihanuus. Ympärivuotinen harrastus, josta on pelkkää hyötyä.

Avantouinnin kerrotaan auttavan vaikka mihin vaivoihin.

– Eräs jäsen sairasti kolmea eri reumaa. Hän tuli kokeilemaan ja sai avun. Kuka on saanut apua selkävaivoihin, toinen korkeaan verenpaineeseen – tästä on apua vaikka mihin, sanoo Eeva Venäläinen.

– Ja flunssa pysyy loitolla, kun käy säännöllisesti avannossa ja jos paljon harrastaa liikuntaa, tämä on ihan paras palautuskeino lihaksille, vinkkaa Tuula Parkkonen.

Jotkut käyvät avannossa pari kertaa viikossa, toiset joka päivä ja innokkaimmat parikin kertaa päivässä.

– Aamulla kun käy avannossa, herää päivään todella reippaana ja illalla taas nukuttaa paremmin, kun on pulahtanut kylmään veteen, kehuvat uimarit.

– Jos on sydänvaivoja, kannattaa keskustella lääkärin kanssa, onko tämä oikea harrastus, mutta muuten tämä sopii melkein kenelle tahansa.

Tulevana sunnuntaina 16.10. voi avantouimareitten kopeilla Pankalammella klo 10–12 ja Laajalammella klo 12–15 mennä kokeilemaan, millaista se kylmään veteen pulahtaminen oikein on.

– Avantouintia voi käydä myös kokeilemassa maksutta viisi kertaa jonkun seuran jäsenen kanssa. Yleensä täällä on aina aamulla ja iltapäivästä joku uimassa muulloinkin, jos kiinnostaa, vinkkaa Venäläinen.

– Jäseneksi pääsee helposti, eikä tämä harrastuksena tule kalliiksikaan. Uima-asu löytyy varmasti jokaiselta ja jäsenmaksukin on vaivaiset 20 euroa. Siihen sisältyy koppien käyttöoikeus ja yhdistys järjestää myös muuta toimintaa – esimerkiksi teatteriretkiä on tehty ja pikkujouluja vietetään kerran vuoteen.

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.mikkelinavantouimarit.net tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen paivi.pajulahti@laskentapilvi.fi

Avoimet ovet Mikkelin avantouimareitten kopeilla 16.10. Pankalammella klo 10-12 ja Laajalammella klo 12–15.