Auton vuokrausta kellonympäri

24Rent toimii 25 paikkakunnalla, myös Mikkelissä.

Pitäisi vuokrata pakettiauto muuttoa varten, mutta kun on jatkuva kiire, eikä millään ehtisi juosta täyttelemässä lomakkeita ja hakemassa avaimia virka-aikaan. Enää niin ei tarvitse tähdä, sillä 24Rent on nimensä mukaisesti avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, viikon jokaisena päivänä. Nettisivuilla voit varata auton haluamallesi päivälle, tai jos saat vaikka klo 4 aamuyöstä inspiraation, että nyt muutetaan, voit vuokrata auton käyttöösi saman tien, mikäli sellainen on vapaana. Mikä parasta, avaimia ei tarvitse hakea erikseen mistään. Tarvitset vain älypuhelimen ja koodin.

24Rent yrityksen perustaja ja toinen omistaja Matti Hänninen työskenteli Nokialla 2000–luvun alkupuolella. Näihin aikoihin hän alkoi kehittää ratkaisua joustavampaan henkilö- ja pakettiauton vuokraamiseen.

– Aloin miettiä, miten teknologiaa voisi hyödyntää niin, ettei oltaisi kiinni virka-ajoissa. Vuonna 2009 lähdettiin testailemaan, miten homma voisi toimia ja 2011 perustimme sitten firman, joka alkoi pyörittää tätä liiketoimintaa, kertoo Hänninen.

– Eli teknologia/ liiketoiminnan kehitysvinkkelistä lähdettiin viemään tätä eteenpäin.

Firma toimii Hki-Rovaniemi välillä ainakin kaikilla yliopistopaikkakunnilla ja vähän pienemmillä paikkakunnilla. Taitaa olla 25 paikkakuntaa tällä hetkellä ja autot ovat siellä käytettävissä 24/7.

– Autoa vuokratessa ei tarvitse täytellä kuulakärkikynällä lomakkeita tai jonotella omaa vuoroa, vaan autot ovat heti käytettävissä, kertoo Hänninen.

Jos paikkakuntia on 25, täytyy autojakin olla jo jokunen. Tällä hetkellä meillä on vähän vajaa parisataa autoa.

– Kesää kohti autojen määrä nousee tuonne 250 autoon. Aloitamme toiminnan aina niin, että ensin paikkakunnalta löytyy pari-kolme pakettiautoa ja sitten tarpeen mukaan henkilöautoja, kertoo Hänninen.

– Suurimmassa roolissa henkilöautot ovat tällä hetkellä vasta pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Sitten on muutamia henkilöautoja Jyväskylässä, Oulussa, Turussa ja Lahdessa. Pienemmät paikkakunnat seuraavat sitten perässä.

– Kantava ajatus tässä on autojen yhteiskäyttö. Normaalisti, jos auto vuokrataan, sen saa yleensä vuorokaudeksi tai viikonlopuksi, mutta meiltä sen saa muutamaksi tunniksi, eli samaa autoa pystyy käyttämään useampi asiakas saman vuorokauden aikana. Näin saadaan vähennettyä kokonaisautotarvetta myös, sanoo Hänninen.

– Eli jos tarvitsee autoa vain satunnaisesti, tämä on hyvä vaihtoehto. Nuoret, joilla ei ole varaa välttämättä ostaa tai sitten vanhemmat ihmiset, jotka eivät välttämättä autoile päivittäin tai edes viikottain. Vuokraamalla satunnaisesti auton, säästyy auton ylläpitokustannuksilta – vakuutusmaksut, käyttömaksut, renkaat ja niiden säilytys, arvon alenema ja niin edespäin.

Tänä vuonna firmalla tulee 100 000 vuokrausta täyteen.

– Suurin osa asiakkaista käyttää kerran pari autoa, mutta sitten meillä on kanta-asiakkaita, jotka käyttävät säännöllisesti palvelua. Kasvu on noin 30 % vuodessa. Maailmalla yhteiskäyttö yleistyy ja autojen käyttö kasvaa, niin toivottavasti täälläkin.

Tulevaisuutta ajatellen 24Rent on tehnyt mm. VVO:n kanssa sopimuksen yhteiskäyttöautoista uusissa vuokrataloissa.

– Eli pihaan tulee yhteiskäyttöauto. Siinä on yksi lisäpalvelu asukkaille ja ei tarvita ehkä niin paljon parkkitilaa, jos asukkaat alkaisivat käyttää yhteistä autoa, kertoo Hänninen.

– Edelläkävijäkonseptimme toimii tällä hetkellä jo noin kymmenessä taloyhtiössä. Pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa sekä Lahdessa ja seuraavaksi on vuorossa Kuopio.

Mikkelin 24Rent paikallisyrittäjänä toimii Markku Vlasow.

– Meillä oli puolen vuoden ajan myös henkilöauto vuokrattavana, mutta täällä se ei ottanut oikein tulta alleen. Jatkossa ehkä, jos kysyntää löytyy, sanoo Markku Vlasow.

– Aluksi käyttäjinä oli pääosin yksityisautoilijoita, mutta nykyisin myös yritykset vuokraavat meiltä, esim. jos oma auto on huollossa tai sitten yritykset, joilla aiemmin on ollut oma pakettiauto, mutta ovat todenneet, että käyttö on niin vähäistä, ettei sitä kustannusten takia kannata pitää.

Mikkelissä pienemmän pakettiauton voi vuokrata pariksi tunniksi alkaen 30 eurolla ja vuorokaudeksi alkaen 60 eurolla.

– Kilometrirajoitusta vuokrauksessa ei ole. Auto palautetaan tankki täynnä, kertoo Vlasow.

Mikkelissä on tällä hetkellä vain kaksi pakettiautoa 8 ja 15 kuutioiset autot, joita molempia saa ajaa B-kortilla. Viime torstaina sitten tein varauksen osoitteessa 24rent.fi ja koska auto oli vapaana, sain sen käyttööni puolentunnin kuluttua varauksesta. Kun auto on maksettu verkkopankissa, tulee sähköpostiin varausvahvistus ja sen mukana koodi ja puhelinnumero, johon koodi lähetetään varauksen alkaessa. Silloin on syytä olla auton vieressä. Kun koodi on lähetetty, kuuluu pian naks ja auton ovet avautuvat!!!! Sen jälkeen auton tarkistus ennen ajoa. Lisätiedot auton käyttöönotosta ja palautuksesta löytyvät myös saamastasi varausvahvistuksesta. Helppoa kuin mikä!

Lisätietoja osoitteessa www.24rent.fi