Arjen luovuus kuuluu kaikille

Koti Mikkelissä.

Ensi vuoden Asuntomessut tuovat Mikkeliin paljon ulkopaikkakuntalaisia, mutta filosofian tohtori Päivi-Maria Jaatinen houkuttelee ihmisiä katsomaan Mikkeliä myös kaupunkilaisten silmin. Jaatinen toimii projektipäällikkönä Mikkelin Valokuvakeskuksen talven ja kevään aikana toteuttamassa Luovan hyvinvoinnin Mikkeli – hankkeessa.

Luovan hyvinvoinnin Mikkeli – hankkeessa järjestetään kaikille avointa taidetoimintaa. Hankkeen kantavana teemana on oma lähiympäristö ”Koti Mikkelissä”. Tarjolla on erilaisia työpajoja, kamerakävelyitä ja avointa näyttelyryhmää.

Osallistujat pääsevät maksutta mukaan toimintaa. Näyttelyryhmässä kerätään muistoja ja tarinoita mikkeliläisistä kodeista. Teoksista kootaan myös oma osuus Mikkelin Valokuvakeskuksen kesänäyttelyyn Koti Mikkelissä.

– Meille on nyt mahdollisuus myös käyttää retkikalustoa ja sen myötä liikkua ympäri kaupunkia, kertoo Jaatinen.

– Järjestämme kaksi tilaisuutta yhdessä kaupunginosaseurojen kanssa ja lisääkin on mahdollista järjestää.

Jaatinen aloitti työnsä projektipäällikkönä marraskuun alussa. Luovan hyvinvoinnin Mikkeli on osallisuutta edistävän Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hankkeen tuen siirtohanke. Talven ja kevään aikana jatkuvalla taidetoiminnalla on omat teemansa, mutta toiminta muotoutuu osallistujien toiveiden mukaan.

– On ollut mielenkiintoista puhua ihmisten kanssa ja suunnitella yhdessä, haastatella ja kuunnella mitä porukat haluaa ja tehdä sen mukaan.

Näyttelyryhmän lisäksi taidetoimintaa on tarjolla Elämänkaari kuvissa, fantasiapaja Fantastinen Mikkeli ja Perhevoimaa –ryhmissä.

– Tämä eroaa meidän perustoiminnasta siinäkin, että yleensä taidekeskusten toiminta on produktiotyyppistä, mutta näissä ryhmissä se on prosessityyppistä.

– Pidemmissä ryhmissä saadaan mielenkiintoista ja syvällistä työskentelyä.

Jaatinen toteaa, että luovuuden kokemukset ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Jaatista myös kiinnostaa taiteen ja liikunnan yhdistäminen, jota tehdään muun muassa kamerakävelyillä.

– Liikunnan ja taidetoiminnan yhdistäminen on aina ollut minulla pohdinnan asia. Nehän ovat samantyyppistä kulttuuria. Liikunnan puolella on huippu-urheilu ja taiteen puolella ammattilaisuus ja ne ovat omat maailmansa ja toimivat omilla säännöillään.

– Ja sitten toisaalta on tämä suuri harrastajataso. Samalla tavalla kuin liikunnan pitäisi kuulua jokaisen arkeen, niin tämä arjen luovuus saisi kuulua kaikkien arkielämään. Kauneuden näkeminen ja tekeminen ja sitä kautta elämänvoiman saaminen.

Luova hyvinvointi Mikkelissä –hankkeella on oma työpaja Mikkelin Valokuvakeskuksella. Filosofian tohtori Päivi-