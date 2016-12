Aake Kallialalle Vuoden 2016 Pro Mikkeli -mitali

Koko kansan tuntema näyttelijä Aake Kalliala saa vuoden 2016 Pro Mikkeli -mitalin.

Pro Mikkeli -mitali myönnetään vuosittain henkilölle, joka kotipaikastaan riippumatta on toiminut merkittä-västi Mikkelin kaupungin hyväksi tai tehnyt kaupunkia tunnetuksi. Mitalin jakamisesta päättää kaupunginhallitus. Mitalin saaja julkistettiin Mikkelin kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa eilen.

Aake Kalliala (66) on lähtöisin Mikkelistä, asunut suurimman osan aikuisiästään Helsingissä ja palannut viettämään eläkepäiviään Mikkeliin.

Hän valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 1981 ja on sen jälkeen työskennellyt muunmuassa Lappeenrannan kaupunginteatterissa, Ryhmäteatterissa ja Uudessa Iloisessa teatterissa. Kalliala on ollut mukana yli 20 tv-sarjassa – mm. Tabu, Hymyhuulet, Pulttibois sekä Kotikatu. Elokuvia Kalliala on ehtinyt tehdä viitisenkymmentä – viimeisin on keväällä 2017 ensi-iltansa saava Rendell.