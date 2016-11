Löytöeläintalon kuulumisia

Löytöeläintalolle tulee usein sellaisia kissoja, jotka eivät ole olleet ihmisten kanssa tekemisissä ollenkaan tai sitten hyvin vähän. Nuo kissat ovat tietysti hyvin arkoja ja varuillaan ihmisten suhteen. Monet niistä kesyyntyvät ajan kanssa ihan käsiteltäviksi ja mukaviksi kissoiksi. Jotkut tottuvat ihmisiin löytöeläintalolla, mutta nopeammin ja paremmin kesyyntyminen tapahtuu, jos ne pääsevät kotihoitoon.

Syyskuun lopulla löytöeläintalolle tuli Hertta-emo kolmen pentunsa kanssa. Hertta oli elellyt maalla pihapiirissä ja saanut ruokaa, mutta sisällä se ei ollut koskaan käynyt eikä ollut tottunut ihmisiin. Pennut olivat arviolta kolmen kuukauden ikäisiä, eivätkä nekään olleet kesyjä ihmisille. Koska pennut olivat jo noin vanhoja, nekin pelkäsivät ihmisiä. Onneksi kuitenkin koko porukka pääsi löytöeläintalolle, lämpimään ja turvalliseen paikkaan. Siellä ne saivat oman huoneen ja niitä yritettiin totutella ihmisten läsnäoloon.

Muutaman viikon kuluttua ne muuttivat sitten kotihoitoon. Alussa ne tietenkin oleskelivat enimmäkseen sängyn alla, mutta kissan luontainen uteliaisuus tuli pian esille ja ne rupesivat tulemaan esille ja seurailemaan ihmisten tekemisiä. Kaikkein reippain oli Jokeri-poika. Muutaman päivän kuluttua sitä sai silitellä ihan vähän ja se kulki talossa kuin kotonaan. Emo ja Ässä- ja Ruutu-tytöt olivat vähän epäluuloisempia.

Kissan kesytys vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa. Kissaa ei voi pakottaa. Sitä ei saa ottaa väkisin syliin eikä ahdistaa mihinkään paikkaan. Herkut ovat avainsana. Ensin herkkuja heitellään kissan eteen ja pikkuhiljaa yhä lähemmäksi ihmistä, niin että kissan on tultava herkkua hakemaan. Lopulta herkku on otettava suuhun ihmisen kädestä. Ja hiljalleen siinä ryhdytään koskettamaan kissaa, ensin ihan hipaisu ja kissan rohkeuden kasvaessa pääsee jo silityspuuhiin.

Hertan perhe on ollut nyt kotihoidossa reilut pari viikkoa. Emo ei vieläkään ole varma siitä, että voiko ihmisiin luottaa. Pennuista Jokeri on melkein valmis kotikissa, vielä jonkun aikaa ja sitten se on valmis muuttamaan omaan kotiin. Jokeri antaa usein silitellä ja sitä voi joskus pitää sylissäkin. Tytöistä Ruutu oli kaikkein arin alussa, mutta nyt sitä saa pikkaisen rapsutella silloin tällöin. Ässä on oikeastaan pysynyt samana, se antaa vähän silittää, mutta ei ole kauhean innostunut siitä.

Kaikki kissat saattavat maata samalla sohvalla, missä ihminen on vaikka kuinka kauan, joten eivät ne oikeastaan pelkää. Ne seuraavat ihmisten touhuja, kulkevat perässä, yrittävät napata telkkarista jotain liikkuvaa kiinni ja istuvat ikkunalla lintuja ja oravia katsomassa. Sellainen parikymmentä senttiä on niiden raja, jota lähemmäksi ihmisen ei tarvitse tulla, jos ei sitten satu olemaan sellainen hetki, että ne sallivat koskettelun. Ja niin kotikissoja ne jo ovat, että tietävät mikä on ruokakaappi ja mikä on jääkaappi. Ne ovet kun avautuvat, niin johan on kissoja paikalla.

Löytöeläintalon asukkaisiin pääsee tutustumaan sunnuntaisin klo 14-16 osoitteessa Porrassalmenkatu 69 B. Puhelimella Mesyn väen tavoittaa numerosta 050 547 9054, varmimmin arkisin klo 8-14 sekä klo 17-21 ja viikonloppuisin klo 8-18. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com ja nettisivujen osoite on www.mesy.fi.