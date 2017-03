20 vuotta on pyörät pyörineet

RM-Wauhtipyörä juhlii keskiviikosta lauantaihin.

Siitä on nyt vähän päälle 20 vuotta, kun kaksi kaverusta, Timo Ruuska ja Mika Marttinen olivat rahattomana ja vailla työtä.

– Tuskailin, kun en saanut edes kunnolla täytettyä työttömyyspäiväraha-anomuksia, joten rahaa ei välillä tullut yhtään mistään, naureskelee RM-Wauhtipyörän toimitusjohtaja Timo Ruuska.

– Tuntuu hämmentävältä, miten aika menee niin tolkuttoman nopeasti, sitä on vaikea käsittää. Isä lohdutteli, että niin, siitä se vauhti sen kuin kiihtyy.

Ruuska oli kesätöissä Mikkelin Pyörä ja Kone -liikkeessä, jonka omistajalta hän ja Marttinen ostivat 50 käytettyä polkupyörää.

– Me korjattiin ne ja laitettiin ne kuntoon talven aikana ja vuoden maalismarkkinoille vietiin ne myytäväksi. Siitä se bisnesidea sitten lähti.

Liike perustettiin 1.3.1997 Rantakylän St1:n yhteyteen. Pääelinkeino oli silloin polkupyörien huolto ja käytettyjen polkupyörien myynti. Alkuaikoina polkupyörien nouto- ja palautuspalvelu saavutti suuren suosion.

– Se oli meidän vahvuus – kai se on nykyisin käytössä muillakin, miettii Ruuska.

– Asiakas toi pyörän huoltoon – mainostus oli alkuun sellaista, että kopioita jaettiin Rantakylän alueella postilaatikoihin ja ekat asiakkaat tulivat melkein heti, iloitsee Ruuska.

– Monet tutut naureskelivat, että mitähän tostakin tulee, mutta hei, tässä ollaan edelleen!Pyöriä korjattiin ja huollettiin ja alkoi näyttää hyvältä.

– Mutta siten tuli eka talvi ja pyörät ei yhtäkkiä enää pyörineetkään, kertoo Ruuska.

– Yritimme mainosta ja vinkkailla asiakkaille, että hei, talvella se fillari kannattaisi kunnostaakin – keväällä on taas hirmuiset ruuhkat. Mutta ei.

Kuitenkin homma kannatti sen verran, että RM-Wauhtipyörä osti vuonna 2001 Mikonkadulla toimineen Mikkelin Pyörä ja Koneen varaston ja koko toiminnan. Päätoiminta keskittyi enemmän pyörien myyntiin, mutta edelleen myös huolto ja varaosapalvelut olivat kuvioissa mukana. Vuonna 2010 liike muutti nykyisiin tiloihin.

– Yrittäjyyttä en ole päivääkään katunut. Päinvastoin, uskallan jopa suositella yrittäjyyttä muillekin. Yrittäjyys tulee olemaan tulevaisuuden juttu, sanoo Ruuska.

– Vaikka kivijalkakauppoja on viimeaikoina lopettanut, se johtuu monesti siitä, että aika aikaansa kutakin. Esimerkiksi hevoskärrejä ei enää myydä samaan tahtiin kuin ennen autoja.

RM-Wauhtipyörästä löytyy tänään myös muuta, kuin pyöriä ja pyörähuoltoa.

– Meillä on tällä hetkellä Itä-Suomen suurin frisbeegolf-myymälä, meiltä löytyy sähköpyöriä ja myös esimerkiksi autonvuokrausta, kertoo Ruuska.

– Ja totuus on, että jos vain pyöräbisnestä tehtäisiin, ei homma toimisi. Mutta sopiva määrä luovuutta ja hulluutta auttaa aina.

Synttäreitään RM-Wauhtipyörä juhlii keskiviikosta lauantaihin.

– Luvassa on kovia tarjouksia ja arvonnassa pääpalkintona on polkupyörä. Ämpäreitä täältä ei kuitenkaan irtoa, virnistää Ruuska.

– Tervetuloa käymään vanhat ja uudet asiakkaat.

RM-Wauhtipyörä löytyy osoitteesta (Raatihuoneenkatu 7).